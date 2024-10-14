Омским депутатам предложили забрать у Ольшанского землю из-за бесхозной трубы

Из пояснительной записки, которая есть в распоряжении Города55, следует, что на участке, расположенном на улице Завертяева в Центральном округе, находятся компрессорная, принадлежащая «Тепловой компании», конденсатонасосная станция и дымовая труба. Два последних объекта полгода назад были зарегистрированы Роскадастром как «бесхозяйные недвижимые вещи». Владелец не нашелся, через год после регистрации городская администрация имела право заявить о своих правах на участок в судебном порядке, но Ольшанский сам предложил муниципалитету забрать землю.