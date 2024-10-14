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Posted 14 октября, 06:13

Published 14 октября, 06:13

Modified 14 октября, 06:15

Updated 14 октября, 06:15

Виталий Ольшанский предложил омским властям землю из-за бесхозной трубы

Омским депутатам предложили забрать у Ольшанского землю из-за бесхозной трубы

14 октября 2024, 06:13
Фото: gorod55.ru

Виталий Ольшанский предложил омским властям землю из-за бесхозной трубы

На участке расположена конденсатонасосная станция, у которой тоже не нашелся хозяин.

Завтра, 15 октября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по муниципальной собственности. Один из пунктов повестки связан с земельным участком, принадлежащим известному бизнесмену Виталию Ольшанскому и теперь могущим поменять собственника.

Из пояснительной записки, которая есть в распоряжении Города55, следует, что на участке, расположенном на улице Завертяева в Центральном округе, находятся компрессорная, принадлежащая «Тепловой компании», конденсатонасосная станция и дымовая труба. Два последних объекта полгода назад были зарегистрированы Роскадастром как «бесхозяйные недвижимые вещи». Владелец не нашелся, через год после регистрации городская администрация имела право заявить о своих правах на участок в судебном порядке, но Ольшанский сам предложил муниципалитету забрать землю.

«Земельный участок необходим муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области для эксплуатации объектов недвижимого имущества, обеспечивающих теплоснабжение и горячее водоснабжение населения города Омска», — уточняется в пояснительной записке.

Теперь чиновники предлагают депутатам одобрить переход земли из частных рук в муниципальные. Речь идет скорее об улаживании формальностей, так что какие-то проблемы возникнуть не должны. Комитет примет рекомендацию, а окончательное решение будет вынесено на ближайшем пленарном заседании городского Совета.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Горсовет#Виталий Ольшанский#Муниципальная земля
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