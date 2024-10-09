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Posted 9 октября, 09:52

Published 9 октября, 09:52

Modified 9 октября, 09:54

Updated 9 октября, 09:54

У Виталия Ольшанского появился еще один «Барс»

У Виталия Ольшанского появился еще один «Барс»

9 октября 2024, 09:52
Фото: 1MI
Новая компания займется продажей автомобилей.

Омские налоговики зарегистрировали еще одну фирму со словом «Барс» в названии. Это общество с ограниченной ответственностью «Барс-Центр», прописанное на Волгоградской. Так же, как в компаниях «Барс-Разрез», «Барс 55», «Барс 72», «Барс-Автоэксперт», «Барс-Азия», «Барс-Восток», просто «Барс», директором и единственным учредителем является Виталий Ольшанский — известный омский бизнесмен, специализирующийся на розничной торговле автомобилями.

Новая фирма, судя по тому, к какой отрасли она официально относится, тоже займется продажей авто. В ее уставном капитале 10 тысяч рублей.

Отметим, что не все «Барсы» Ольшанского зарегистрированы в Омске. Компании «Барс», «Барс-72» и «Барс-Север» «прописаны» в Тюмени. При этом только «Барс-Разрез» специализируется не на торговле: он занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Новая фирма
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