У Виталия Ольшанского появился еще один «Барс»

Posted 9 октября, 09:52
Published 9 октября, 09:52
Modified 9 октября, 09:54
Updated 9 октября, 09:54
Омские налоговики зарегистрировали еще одну фирму со словом «Барс» в названии. Это общество с ограниченной ответственностью «Барс-Центр», прописанное на Волгоградской. Так же, как в компаниях «Барс-Разрез», «Барс 55», «Барс 72», «Барс-Автоэксперт», «Барс-Азия», «Барс-Восток», просто «Барс», директором и единственным учредителем является Виталий Ольшанский — известный омский бизнесмен, специализирующийся на розничной торговле автомобилями.
Новая фирма, судя по тому, к какой отрасли она официально относится, тоже займется продажей авто. В ее уставном капитале 10 тысяч рублей.
Отметим, что не все «Барсы» Ольшанского зарегистрированы в Омске. Компании «Барс», «Барс-72» и «Барс-Север» «прописаны» в Тюмени. При этом только «Барс-Разрез» специализируется не на торговле: он занимается управлением собственной и арендованной недвижимостью.