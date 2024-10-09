У Виталия Ольшанского появился еще один «Барс»

Омские налоговики зарегистрировали еще одну фирму со словом «Барс» в названии. Это общество с ограниченной ответственностью «Барс-Центр», прописанное на Волгоградской. Так же, как в компаниях «Барс-Разрез», «Барс 55», «Барс 72», «Барс-Автоэксперт», «Барс-Азия», «Барс-Восток», просто «Барс», директором и единственным учредителем является Виталий Ольшанский — известный омский бизнесмен, специализирующийся на розничной торговле автомобилями.