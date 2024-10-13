В Омске сменился руководитель Фонда обязательного медицинского страхования

Posted 13 октября, 09:40
Published 13 октября, 09:40
Modified 13 октября, 09:42
Updated 13 октября, 09:42
Напомним, ранее этот пост на протяжении 12 лет занимал Владимир Спинов — указом губернатора от 30 сентября, он был освобожден от занимаемой должности и обязанностей — по собственной инициативе.
Однако сегодня в правительстве региона сообщили имя нового главы омского ФОМС — возглавить работу над вопросами финансирования лечения омичей доверили Павлу Найденко. Как отметили в правительстве, необходимый опыт у нового руководителя точно имеется — до этого Павел Найденко работал на посту первого заместителя руководителя Фонда ОМС в Донецкой народной республике.
Напомним, это не первая кадровая ротация, случившаяся на этой неделе: ранее Город55 сообщал о назначении на прежнюю должность замминистра внутренней политики региона Андрея Игнатчика, а также глав РЭК и нескольких управлений. Кроме того, был назначен и глава недавно созданного секретариата губернатора.