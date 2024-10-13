В Омске сменился руководитель Фонда обязательного медицинского страхования

Напомним, это не первая кадровая ротация, случившаяся на этой неделе: ранее Город55 сообщал о назначении на прежнюю должность замминистра внутренней политики региона Андрея Игнатчика, а также глав РЭК и нескольких управлений. Кроме того, был назначен и глава недавно созданного секретариата губернатора.