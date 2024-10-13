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Posted 13 октября, 09:40

Published 13 октября, 09:40

Modified 13 октября, 09:42

Updated 13 октября, 09:42

иллюстрация

В Омске сменился руководитель Фонда обязательного медицинского страхования

13 октября 2024, 09:40
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Руководителем омского Фонда ОМС был назначен Павел Найденко

Территориальный Фонд обязательного медстрахования возглавит Павел Найденко — соответствующий указ был подписан губернатором Омской области, Виталием Хоценко.

Напомним, ранее этот пост на протяжении 12 лет занимал Владимир Спинов — указом губернатора от 30 сентября, он был освобожден от занимаемой должности и обязанностей — по собственной инициативе.

Однако сегодня в правительстве региона сообщили имя нового главы омского ФОМС — возглавить работу над вопросами финансирования лечения омичей доверили Павлу Найденко. Как отметили в правительстве, необходимый опыт у нового руководителя точно имеется — до этого Павел Найденко работал на посту первого заместителя руководителя Фонда ОМС в Донецкой народной республике.

Напомним, это не первая кадровая ротация, случившаяся на этой неделе: ранее Город55 сообщал о назначении на прежнюю должность замминистра внутренней политики региона Андрея Игнатчика, а также глав РЭК и нескольких управлений. Кроме того, был назначен и глава недавно созданного секретариата губернатора.

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#Илья Скобин#Омск#Губернатор#Новости#Фонд обязательного медицинского страхования#Павел Найденко#Владимир Спинов#Кадровые изменения
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