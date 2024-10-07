Глава РЭК, замминистра и начальники управлений. В Омске переназначили ряд чиновников

Отметим, что осень оказалась щедрой на кадровые переназначения и изменения. Так, в омской администрации пост директора департамента строительства получил Александр Маер. Бывший глава Ленинского округа Дмитрий Зярко переехал в Томск, где занял неплохое место рядом с мэром, став его первым заместителем. Также в администрации города Омска оптимизировали работу, переназначив некоторых давних сотрудников.