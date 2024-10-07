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Posted 7 октября, 07:45

Published 7 октября, 07:45

Modified 7 октября, 08:23

Updated 7 октября, 08:23

В правительстве Омской области состоялось сразу несколько важных назначений

Глава РЭК, замминистра и начальники управлений. В Омске переназначили ряд чиновников

7 октября 2024, 07:45
Фото: 1MI

В правительстве Омской области состоялось сразу несколько важных назначений

Также новые назначение в секретариатах губернатора и правительства Омской области.

Сегодня, 7 октября, стало известно о нескольких переназначениях в структурах омских ведомств. На свои посты переназначены:

  • Глава омской РЭК Дмитрий Русских;
  • Замминистра внутренней политики Андрей Игнатчик;
  • Начальник госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин регионального минсельхоза Николай Самбурский;
  • Начальник главного управления финансового контроля Александр Кучеренко;
  • Начальник главного управления контрактной системы Наталья Дохват;
  • Начальник мобилизационного управления Николай Степаненко;
  • Начальник управления губернатора по защите гостайны Игорь Романенко;
  • Начальник управления губернатора по профилактике коррупционных правонарушений Николай Ратушный.

Недавно созданный секретариат губернатора возглавил Дмитрий Гурьянов, в отдельном секретариате правительства начальником стал Владимир Галдин, известный по работе в аппарате при четырех губернаторах региона.

Отметим, что осень оказалась щедрой на кадровые переназначения и изменения. Так, в омской администрации пост директора департамента строительства получил Александр Маер. Бывший глава Ленинского округа Дмитрий Зярко переехал в Томск, где занял неплохое место рядом с мэром, став его первым заместителем. Также в администрации города Омска оптимизировали работу, переназначив некоторых давних сотрудников.

Мэр Омска рассказал о кадровых перестановках среди своих заместителей
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Чиновники#Новости#Минсельхоз#Рэк#Профилактика коррупции#Контрактная система#Внутренняя политика#Финансовый контроль#Секретариат губернатора#Аппарат#Переназначение
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