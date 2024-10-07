Глава РЭК, замминистра и начальники управлений. В Омске переназначили ряд чиновников

Posted 7 октября, 07:45
Published 7 октября, 07:45
Modified 7 октября, 08:23
Updated 7 октября, 08:23
Сегодня, 7 октября, стало известно о нескольких переназначениях в структурах омских ведомств. На свои посты переназначены:
Недавно созданный секретариат губернатора возглавил Дмитрий Гурьянов, в отдельном секретариате правительства начальником стал Владимир Галдин, известный по работе в аппарате при четырех губернаторах региона.
Отметим, что осень оказалась щедрой на кадровые переназначения и изменения. Так, в омской администрации пост директора департамента строительства получил Александр Маер. Бывший глава Ленинского округа Дмитрий Зярко переехал в Томск, где занял неплохое место рядом с мэром, став его первым заместителем. Также в администрации города Омска оптимизировали работу, переназначив некоторых давних сотрудников.