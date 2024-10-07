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Posted 7 октября, 06:27

Published 7 октября, 06:27

Modified 7 октября, 08:25

Updated 7 октября, 08:25

В Омске после года работы переназначили заместителя министра внутренней политики

Сроком на год. В Омске переназначили на пост заместителя министра Андрея Игнатчика

7 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI

В Омске после года работы переназначили заместителя министра внутренней политики

Полномочия Игнатчика будут действовать год. До этого он уже занимал кресло чиновника.

В Омске переназначили одного из заместителей министра внутренней политики региона. Губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее распоряжение 5 октября 2024 года.

«Назначить Игнатчика Андрея Владимировича заместителем Министра внутренней политики Омской области 8 октября сроком на один год», — указано в официальном документе на сайте правительства.
Фото: Правительство Омской области

До этого Андрей Игнатчик уже исполнял свои обязанности около года. Его назначили на этот пост 8 октября в 2023 году. По всей видимости, он выполнял свою работу исправно, из-за чего его и переназначили на свой пост.

Ранее Город55 писал о назначении в омской мэрии, где в департаменте строительства назначили главой Александра Маера. Он временно возглавлял ведомство после отставки Михаила Веселева, теперь же его официально объявили руководителем.

Больше не и. о. Омский департамент строительства возглавил Маер
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Строительство#Губернатор#Новости#Министр#Михаил Веселев#Виталий Хоценко#Омская мэрия#Город55
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