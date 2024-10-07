Сроком на год. В Омске переназначили на пост заместителя министра Андрея Игнатчика

Posted 7 октября, 06:27
Published 7 октября, 06:27
Modified 7 октября, 08:25
Updated 7 октября, 08:25
В Омске переназначили одного из заместителей министра внутренней политики региона. Губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее распоряжение 5 октября 2024 года.
«Назначить Игнатчика Андрея Владимировича заместителем Министра внутренней политики Омской области 8 октября сроком на один год», — указано в официальном документе на сайте правительства.
До этого Андрей Игнатчик уже исполнял свои обязанности около года. Его назначили на этот пост 8 октября в 2023 году. По всей видимости, он выполнял свою работу исправно, из-за чего его и переназначили на свой пост.
Ранее Город55 писал о назначении в омской мэрии, где в департаменте строительства назначили главой Александра Маера. Он временно возглавлял ведомство после отставки Михаила Веселева, теперь же его официально объявили руководителем.