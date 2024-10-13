Ушел из жизни заслуженный ветеран омской греко-римской борьбы Александр Зеленин

Александр Дмитриевич Зеленин начал серьезно увлекаться классической борьбой еще в армии — практически сразу после окончания военной службы в 1963 году он поступил в Омский государственный институт физкультуры. Закончив институт, Александр Зеленин до 30 лет выступал на соревнованиях, но позже ушел в тренерскую карьеру: преподавал в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации, а оттуда перешел уже в СДЮШОР по классической борьбе Омского областного совета ДСО «Спартак» — предложение о смене места работы он получил от другого известного представителя спортивной борьбы — Василия Громыко.