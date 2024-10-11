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Posted 11 октября, 11:21

Published 11 октября, 11:21

Modified 11 октября, 11:24

Updated 11 октября, 11:24

Хоценко сообщил о завершении ремонта важного участка дороги в Омской области

Хоценко сообщил о завершении ремонта важного участка дороги в Омской области

11 октября 2024, 11:21
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
В Омской области близится к завершению ремонт важного участка трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, о чем сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» активно продолжается ремонт дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, и теперь работы подходят к завершающему этапу. Работы велись на участке 143-144 км.

Подрядчик «Омскавтодор» уже успел снять старый, изношенный асфальт и уложить новые слои покрытия. Дорожники также укрепили дорогу, чтобы предотвратить проблемы с пучинообразованием.

Осталось только укрепить обочины щебнем, нанести разметку и установить дорожные знаки. Важно, что в этом году дорожники уже приступили к ремонту следующего участка трассы — с 144 по 152 км.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Асфальт#Новости#Национальный проект#Омскавтодор#Безопасные качественные дороги#Виталий Хоценко#Таврическое
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