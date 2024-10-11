Хоценко сообщил о завершении ремонта важного участка дороги в Омской области

Posted 11 октября, 11:21
Published 11 октября, 11:21
Modified 11 октября, 11:24
Updated 11 октября, 11:24
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» активно продолжается ремонт дороги Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка, и теперь работы подходят к завершающему этапу. Работы велись на участке 143-144 км.
Подрядчик «Омскавтодор» уже успел снять старый, изношенный асфальт и уложить новые слои покрытия. Дорожники также укрепили дорогу, чтобы предотвратить проблемы с пучинообразованием.
Осталось только укрепить обочины щебнем, нанести разметку и установить дорожные знаки. Важно, что в этом году дорожники уже приступили к ремонту следующего участка трассы — с 144 по 152 км.