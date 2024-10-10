«Омсквинпром» увеличил свою долю в московской компании

Posted 10 октября, 11:35
Published 10 октября, 11:35
Modified 10 октября, 11:37
Updated 10 октября, 11:37
В обществе с ограниченной ответственностью «Регата-Столица», зарегистрированном в Москве на Пресненской набережной, изменилась структура собственности. Доля основного учредителя, ООО «Омсквинпром», увеличилась с 99,9% до 99,99%. При этом и сейчас немного остается второму бенефициару — ООО «Рузский купажный завод».
«Регата-Столица» специализируется на оптовой торговле алкоголем, а ее учредители — на производстве алкоголя. «Омсквинпром» зарегистрирован в Омске, но его бенефициар, «Алкогольная сибирская группа», в 2021 году перебрался в Московскую область. В свою очередь, учредителем «АСГ» является офшорная компания БОРЕАЛ СПИРИТС ФЗЕ, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Регата-Столица» — небольшая фирма, выручка которой в 2023 году составила всего 300 тысяч рублей. При этом годовой оборот «Омсквинпрома» превышает 6 млрд.