«Омсквинпром» увеличил свою долю в московской компании

«Регата-Столица» специализируется на оптовой торговле алкоголем, а ее учредители — на производстве алкоголя. «Омсквинпром» зарегистрирован в Омске, но его бенефициар, «Алкогольная сибирская группа», в 2021 году перебрался в Московскую область. В свою очередь, учредителем «АСГ» является офшорная компания БОРЕАЛ СПИРИТС ФЗЕ, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.