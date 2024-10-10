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Posted 10 октября, 11:35

Published 10 октября, 11:35

Modified 10 октября, 11:37

Updated 10 октября, 11:37

«Омсквинпром» увеличил свою долю в фирме «Регата-Столица»

«Омсквинпром» увеличил свою долю в московской компании

10 октября 2024, 11:35
Фото: 1MI

«Омсквинпром» увеличил свою долю в фирме «Регата-Столица»

Он забрал себе еще 9 сотых уставного капитала.

В обществе с ограниченной ответственностью «Регата-Столица», зарегистрированном в Москве на Пресненской набережной, изменилась структура собственности. Доля основного учредителя, ООО «Омсквинпром», увеличилась с 99,9% до 99,99%. При этом и сейчас немного остается второму бенефициару — ООО «Рузский купажный завод».

«Регата-Столица» специализируется на оптовой торговле алкоголем, а ее учредители — на производстве алкоголя. «Омсквинпром» зарегистрирован в Омске, но его бенефициар, «Алкогольная сибирская группа», в 2021 году перебрался в Московскую область. В свою очередь, учредителем «АСГ» является офшорная компания БОРЕАЛ СПИРИТС ФЗЕ, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Регата-Столица» — небольшая фирма, выручка которой в 2023 году составила всего 300 тысяч рублей. При этом годовой оборот «Омсквинпрома» превышает 6 млрд.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Переход доли#Омсквинпром
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