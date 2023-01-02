В Омске стало одной богатой женщиной больше. Новая владелица «Алкогольной Сибгруппы»

Новым владельцем компании «Алкогольная Сибирская группа», принадлежавшей известному омскому предпринимателю, стала Лариса Стрелец. Об этом Городу55 стало известно из открытых источников.
Накануне крупный алкогольный бизнес Андрея Стрельца вернулся из кипрских офшоров в Россию. Однако, судя по официальным бумагам, компания ему больше не принадлежит. Хозяйкой «Алкогольной Сибирской группы» стала, предположительно, его супруга Лариса Стрелец.
Уставной капитал в размере 14,5 млн рублей теперь записан на нее. Изменения вступили в силу в конце прошлого года.
Компания «АСГ» является основным владельцем активов семьи бизнесмена, в том числе нашего местного предприятия «Омсквинпром». С момента основания компания базировалась в Омске, но в начале 2021 года переехала в Подмосковье.