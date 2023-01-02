В Омске стало одной богатой женщиной больше. Новая владелица «Алкогольной Сибгруппы»

Новым владельцем компании «Алкогольная Сибирская группа», принадлежавшей известному омскому предпринимателю, стала Лариса Стрелец. Об этом Городу55 стало известно из открытых источников.



Накануне крупный алкогольный бизнес Андрея Стрельца вернулся из кипрских офшоров в Россию. Однако, судя по официальным бумагам, компания ему больше не принадлежит. Хозяйкой «Алкогольной Сибирской группы» стала, предположительно, его супруга Лариса Стрелец.