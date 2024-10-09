Компании из Омска попали в «черный список» из-за незаконных финансовых операций

Posted 9 октября, 04:37
Published 9 октября, 04:37
Modified 9 октября, 04:39
Updated 9 октября, 04:39
В Омске пять местных компаний привлекли внимание Банка России, который заподозрил их в ведении противозаконных операций на финансовом рынке.
Одной из организаций было рекомендовано исключить слово «ломбард» из своего названия, ведь эти «ломбарды» работали без необходимых лицензий. Вместо того чтобы вести легальную деятельность, они предлагали займы, маскируясь под «комиссионный магазин».
Заместитель управляющего Омским отделением Банка России Наталья Стрельникова, пояснила сложившуюся ситуацию, отметив, что многие из так называемых «ломбардов» на самом деле являются обычными комиссионными магазинами. Эти заведения могут выкупать имущество с правом обратного выкупа, однако в любое время имеют возможность продать его, что противоречит понятиям законного залога.
К тому же в регионе были выявлены случаи мошенничества, когда злоумышленники, заманивали граждан инвестициями с обещанием высокого процента.
В связи с возникшими проблемами, Банк России выпустил рекомендации для заемщиков. Теперь, если гражданин не сможет рассчитаться по долгам, и ломбард продаст заложенное имущество, кредитор обязан уведомить клиента о проведенной сделке в течение 30 дней. Более того, если сумма от продажи превышает долг, заемщик имеет право на получение части вырученных средств.
На данный момент Банком России составлен так называемый «предупреждающий список», в который вошло свыше 4,5 тысяч организаций, из которых 26 находятся в Омской области.
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