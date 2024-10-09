Компании из Омска попали в «черный список» из-за незаконных финансовых операций

В связи с возникшими проблемами, Банк России выпустил рекомендации для заемщиков. Теперь, если гражданин не сможет рассчитаться по долгам, и ломбард продаст заложенное имущество, кредитор обязан уведомить клиента о проведенной сделке в течение 30 дней. Более того, если сумма от продажи превышает долг, заемщик имеет право на получение части вырученных средств.