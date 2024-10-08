Новые комиссии на ипотеку: квартиры в России рискуют снова подорожать

Как сообщают «Новые известия», с октября прошлого года, с легкой руки банков, за покупку жилья в ипотеку приходится платить больше. «Сбер», например, решил взять комиссию с застройщиков, которые продают квартиры по льготной ипотеке. Эта комиссия может достигать 11,5% от суммы кредита. В некоторых случаях ее отменили, но минимальный размер все равно остался — 4,9%.