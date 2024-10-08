Новые комиссии на ипотеку: квартиры в России рискуют снова подорожать

Posted 8 октября, 12:07
Published 8 октября, 12:07
Modified 8 октября, 12:09
Updated 8 октября, 12:09
Квартиры в России могут стать дороже, и виной тому — новые комиссии на ипотеку, которые ввели ведущие банки. Не так давно казалось, что ипотека — это доступный способ приобрести собственное жилье. Но теперь все изменилось.
Как сообщают «Новые известия», с октября прошлого года, с легкой руки банков, за покупку жилья в ипотеку приходится платить больше. «Сбер», например, решил взять комиссию с застройщиков, которые продают квартиры по льготной ипотеке. Эта комиссия может достигать 11,5% от суммы кредита. В некоторых случаях ее отменили, но минимальный размер все равно остался — 4,9%.
Изменения в правилах расчета полной стоимости кредита, установленные ЦБ, заставили банки ввести комиссии на ипотеку. Раньше банки могли неплохо зарабатывать на разнице между ключевой ставкой и полной стоимостью кредита, но с новой формулой расчета, такой прибыли стало меньше.
Хотя, ЦБ ожидает, что прибыль банков не уйдет в минус— в этом году ожидается от 3,3 до 3,8 триллионов рублей.
Но для покупателей из-за комиссий, средняя стоимость ипотечного займа в стране увеличилась примерно на 6,5%. В Москве, например, это около 689 тысяч рублей. Эксперты уверены, что все эти изменения приведут к подорожанию жилья.
Директор по ипотечным продажам девелоперской группы А101 Рустам Азизов считает, что квартиры могут подорожать на 10%.
Как ранее сообщал Город55, Омская область заняла 55-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки. Только 11,1% семей могут позволить себе купить квартиру по рыночной цене.