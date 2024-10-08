Две ставки на каждого: в омском депобре пожаловались на нехватку учителей

Posted 8 октября, 06:13
Published 8 октября, 06:13
Modified 8 октября, 06:14
Updated 8 октября, 06:14
В Омском городском Совете на этой неделе пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Один из пунктов повестки — обсуждение кадровых проблем омского образования. Депутаты попросили администрацию города прислать данные по этой теме, и в распоряжении Города55 есть ответ за подписью мэра Сергея Шелеста.
Авторы письма подтверждают: в школах по-прежнему не хватает учителей, и нагрузка на педагогические коллективы постоянно растет.
«Например, норма часов педагогической работы в школе за 1 ставку составляет 18 часов, фактическая средняя нагрузка педагогических работников составляет 2,01 ставки — 36,2 часа», — уточняется в документе.
В 82% школ Омска (124 из 151) дети занимаются в 2 смены, и это тоже связано с нехваткой учителей. В общей сложности городским школам сейчас нужны 797 учителей. Больше всего не хватает математиков (110 человек), учителей русского и английского языков (99 и 83 вакансии соответственно). А вот физруков нужно всего 34.
В связи с дефицитом кадров коллективы постоянно стареют: сейчас на учителей моложе 35 лет приходится всего 26% кадрового состава, а на учителей от 35 до 50 лет — 42%. Больше 7% работников школ старше 60.
Чтобы решить проблему, департамент образования городской администрации заключает договоры о целевом обучении с выпускниками школ, поступающих в университет (в 2024 году таких договоров было 49), организует встречи выпускников школ со студентами профильных колледжей, предоставляет детям учителей места в детсадах и школах в приоритетном порядке.
В роли докладчика на заседании комитета появится глава депобра Лариса Крючкова. От депутатов в этой ситуации требуется только принять услышанное к сведению.