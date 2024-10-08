Две ставки на каждого: в омском депобре пожаловались на нехватку учителей

В 82% школ Омска (124 из 151) дети занимаются в 2 смены, и это тоже связано с нехваткой учителей. В общей сложности городским школам сейчас нужны 797 учителей. Больше всего не хватает математиков (110 человек), учителей русского и английского языков (99 и 83 вакансии соответственно). А вот физруков нужно всего 34.