Как подготовиться к путешествию в горы, чтобы все прошло по плану

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Главное правило, о котором должен помнить любой, кто решит подняться на гору — свои силы лучше недооценить, чем переоценить. Особенно фраза актуальна для тех туристов, кто идет в подобный поход первый раз. Маршрут для горной вылазки стоит выбирать легче, чем ваши физическая форма, пишут «Тонкости туризма».
Правильная подготовка к покорению горных вершин — почти половина успеха. В нее входит множество факторов: от нормализации физической формы перед походом до изучения маршрута и сбора вещей, которые могут в нем понадобиться.
Если поход обещает быть долгим, необходимо подготовить тело к нему. В качестве тренировок подойдут бег, езда на велосипеде, ходьба на длительные расстояния, силовые тренировки и упражнения на развитие гибкости.
Однако важно выбрать правильную дозировку упражнений и тренироваться так, чтобы в гору не пришлось идти с «забитыми» мышцами ног.
Перед походом стоит изучить всю информацию о местности, куда придется идти. Сделать это следует даже если путь придется преодолевать с гидом. Знать детали маршрута необходимо для того, чтобы рассчитать свои силы, а также понимать, где будут находиться препятствия, реки, шаткие мостики, лавиноопасные участки.
Один из главных документов для туриста-походника — страховка. Ее необходимо взять с собой. Крупные компании давно разработали пакеты именно для тех, кто идет в горы, куда можно включить как обычный трекинг, так и сплавы или скалолазание.
Чем длиннее поход, тем больше потребуется вещей, но вне зависимости от длительности необходимо взять с собой теплую, защищающую от ветра одежду. Кроме того, она должна быть непромокаемой. Лучше приобрести специальное снаряжение, в которое также входят прочные ботинки на нескользящей подошве или горне кроссовки.
Обязательно взять в горы солнцезащитные очки и кремы, кепку, фонарик, заряженный пауэрбанк, бумажную карту, посуду, компас, небольшую аптечку и лекарства первой необходимости (от температуры, головной боли, не забыть про индивидуальные).
Перед началом пути следует сообщить родственникам или друзьям, по какому маршруту вы отправитесь. Также нужно убедиться, что проводник передал данные о походе в МЧС.
Когда поход в самом разгаре нужно помнить еще о нескольких правилах.
В походе всегда нужно держаться с группой или напарником, нельзя растягиваться и отставать. Держать гида и других участников в поле видимости — обязательно.
Во время похода обязательно слушать указания старшего на маршруте и не пытаться делать что-то по-своему. Если гид сказал, что купаться в этом водоеме, лезть на ту скалу, пробовать эти ягоды нельзя, значит, это так.
Вот еще несколько важных правил: разводить костры можно только в специально отведенных местах, обязательно убирать за собой мусор, не сходить с тропы и не растягиваться вширь по всей тропе, потому что по ней могут идти другие группы.
Самое опасное в горах — камни, которые кажутся устойчивыми, а на деле могут оказаться скользкими и опасными. Чтобы избежать неприятностей, смотрите под ноги во время перехода через реки, избегайте резких движений, чтобы не получить травму, не бегайте по склонам и не дурачьтесь в горах.