На здании омского министерства спорта появится мурал, посвященный местным командам

Posted 5 октября, 13:10
Published 5 октября, 13:10
Modified 5 октября, 13:18
Updated 5 октября, 13:18
Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что скоро на здании министерства появится новый мурал. Он будет посвящен женским спортивным командам — баскетбольному «Нефтянику-Титану» и волейбольной «Омичке».
Картину рисует новосибирская художница Айгуль Омуралиева, она уже работала в Омске и стала автором муралов «Четыре лапы» и «Портрет А. М. Пушницы».
Напомним, что недавно в Омске закончили серию муралов на жилых домах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Акамова Ольга Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7(985) 271-60-52
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел: [email protected]