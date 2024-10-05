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Posted 5 октября, 13:10

Published 5 октября, 13:10

Modified 5 октября, 13:18

Updated 5 октября, 13:18

На здании омского министерства спорта появится мурал, посвященный местным командам

На здании омского министерства спорта появится мурал, посвященный местным командам

5 октября 2024, 13:10
Фото: Соцсети Ивана Колесника
Картину рисует новосибирская художница, которая уже работала в Омске.

Министр спорта Омской области Иван Колесник рассказал, что скоро на здании министерства появится новый мурал. Он будет посвящен женским спортивным командам — баскетбольному «Нефтянику-Титану» и волейбольной «Омичке».

Картину рисует новосибирская художница Айгуль Омуралиева, она уже работала в Омске и стала автором муралов «Четыре лапы» и «Портрет А. М. Пушницы».

Напомним, что недавно в Омске закончили серию муралов на жилых домах.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Мурал#Олимпийский спорт#Спортивные клубы
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