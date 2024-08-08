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Омскую многоэтажку на 2-й Поселковой «оседлает» огромный жеребец

Новый арт-объект: на многоэтажке в Омске появится огромный жеребец

8 августа 2024, 07:09
Фото: Гульнара Джарова / Пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области

Омскую многоэтажку на 2-й Поселковой «оседлает» огромный жеребец

Над его созданием работает художник из Санкт-Петербурга. Он посвятил работу омскому ипподрому, который считается самой старой ипподромной площадкой за Уралом.

В Омске продолжают появляться необычные стрит-арт картины. В рамках международного фестиваля «Омск, ты просто космос!» художник из Питера Филипп Дульмаченко работает над муралом в виде лошади. Изображение украсит стенку многоэтажки на 2-й Поселковой, 61.

Житель Северной столицы решил посвятить свою работу омскому ипподрому, самой старой ипподромной площадке за Уралом. На рисунке будет изображен конь, а сам мурал, по мнению художника, поможет усилить интерес к конному спорту и поддержать культурное наследие Омска.

Эскиз будущего муралаЭскиз будущего мурала
Эскиз будущего мурала
Фото: Гульнара Джарова / Пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области
«Последние годы я много рисую лошадей, а еще моя жена купила лошадь. Получается, я тесно связан с этим спортом», — рассказал Филипп.

Перед началом работы он посетил конный клуб Sirius, осмотрел его инфраструктуру и даже покатался на лошадях.

«Рад, что мне выдалась возможность побывать в вашем городе в спортивно-конном клубе, и я даже на двух лошадках покатался, вспомнил, как это прекрасно», — добавил художник.
Фото: Гульнара Джарова / Пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области

Напомним, фестиваль «Омск, ты просто космос!» продлится до 15 сентября. В рамках фестиваля в микрорайоне «Модерн» в Советском округе появятся 50 муралов, а всего в Омске будет создано 100 масштабных рисунков.

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#Общество#Художник#Омск#Граффити#Новости#Мурал
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