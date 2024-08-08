Новый арт-объект: на многоэтажке в Омске появится огромный жеребец

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Омске продолжают появляться необычные стрит-арт картины. В рамках международного фестиваля «Омск, ты просто космос!» художник из Питера Филипп Дульмаченко работает над муралом в виде лошади. Изображение украсит стенку многоэтажки на 2-й Поселковой, 61.
Житель Северной столицы решил посвятить свою работу омскому ипподрому, самой старой ипподромной площадке за Уралом. На рисунке будет изображен конь, а сам мурал, по мнению художника, поможет усилить интерес к конному спорту и поддержать культурное наследие Омска.
«Последние годы я много рисую лошадей, а еще моя жена купила лошадь. Получается, я тесно связан с этим спортом», — рассказал Филипп.
Перед началом работы он посетил конный клуб Sirius, осмотрел его инфраструктуру и даже покатался на лошадях.
«Рад, что мне выдалась возможность побывать в вашем городе в спортивно-конном клубе, и я даже на двух лошадках покатался, вспомнил, как это прекрасно», — добавил художник.
Напомним, фестиваль «Омск, ты просто космос!» продлится до 15 сентября. В рамках фестиваля в микрорайоне «Модерн» в Советском округе появятся 50 муралов, а всего в Омске будет создано 100 масштабных рисунков.