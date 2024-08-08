Новый арт-объект: на многоэтажке в Омске появится огромный жеребец

Житель Северной столицы решил посвятить свою работу омскому ипподрому, самой старой ипподромной площадке за Уралом. На рисунке будет изображен конь, а сам мурал, по мнению художника, поможет усилить интерес к конному спорту и поддержать культурное наследие Омска.