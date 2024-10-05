Депутат Смолин призвал вернуть ПТУ, где готовили гагариных и черномырдиных

Его идею поддержал и Анатолий Вассерман, посчитав, что «11 лет обучения — это слишком долго. Если учиться по методикам, рассчитанным на формирование целостной картины мира, тот объем знаний, который сейчас дают за 11 лет, можно усвоить лет за восемь». Кроме того, сервис Superjob провел исследование, узнав, что об этом думают родители школьников. Оказалось, что за сокращение срока обучения выступили лишь 27% из них.