Депутат Смолин призвал вернуть ПТУ, где готовили гагариных и черномырдиных

Posted 5 октября, 05:16
Published 5 октября, 05:16
Modified 5 октября, 05:16
Updated 5 октября, 05:16
Недавно помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества и бывший министр культуры Владимир Мединский высказался, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь. Он считает, что срок обучения в школах и вузах России нужно сократить, чтобы подростки раньше задумывались о своей профориентации.
Его идею поддержал и Анатолий Вассерман, посчитав, что «11 лет обучения — это слишком долго. Если учиться по методикам, рассчитанным на формирование целостной картины мира, тот объем знаний, который сейчас дают за 11 лет, можно усвоить лет за восемь». Кроме того, сервис Superjob провел исследование, узнав, что об этом думают родители школьников. Оказалось, что за сокращение срока обучения выступили лишь 27% из них.
Корреспондент Города55 Ольга Скворцова узнала мнение депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина о том, насколько важно современному школьнику доучиться до 11 класса и многое ли он потеряет, уйдя после 9 класса.
По словам депутата, разделение на тех, кто продолжал учиться в старших классах и тех, кто уходил в систему профобразования, а именно в ПТУ и техникумы, существовало в советский период. Как правило, 2/3 оставались в школе, 1/3 — уходила в техникумы и ПТУ. При этом уровень социальной поддержки в этих учебных заведениях был разный.
«Самый высокий получали ребята в ПТУ, то есть те, кто готовился стать квалифицированным рабочим. Им предоставлялось бесплатное питание, обмундирование и стипендия на уровне студента вуза — 40 рублей, то есть 80% от прожиточного минимума в то время. Ребята в техникумах получали только стипендию, причем лишь 60% от прожиточного минимума. Тем самым, ПТУ выполняли очень важную социальную функцию. Как правило, в них уходили дети из семей с невысокими доходами или из неблагополучных, и, соответственно, они получали серьезные социальные гарантии», — отметил Смолин.
Между тем, выпускниками профессионально-технических училищ были Сергей Королев, Юрий Гагарин, летчик-герой Маресьев, наш бывший премьер Черномырдин, поэт Заболоцкий и многие другие известные люди. По словам омского депутата, упразднив ступень начального профессионального образования, ликвидировали и целый ряд социальных гарантий. При этом экономия государства, по оценкам экс-министра образования России Евгения Ткаченко, составила около 100 миллиардов рублей по тем меркам.
«Таким образом, в советский период 1/3 уходила в профобразование, а сейчас — 60%. Я не думаю, что такое распределение лучше, чем было в советский период. Во-первых, потому, что это не помогает подготовке рабочих кадров. По рабочим специальностям в колледжах учатся всего 16% ребят, остальные — на специалистов среднего звена. Во-вторых, по российскому закону полное среднее образование, как и среднее профессиональное, общедоступно и бесплатно. Но фактически 43% всех, кто учится в колледжах, платят за обучение, в том числе около 8% тех, кто учится на рабочие специальности. Тем самым, грубо нарушается закон и право граждан на образование. В-третьих, я думаю, если бы больше ребят уходили в старшую школу, мы имели больший выбор тех, кто подготовлен к высшему образованию», — добавил депутат.
Смолин напомнил, что общеобразовательные предметы в колледжах преподаются значительно слабее, чем в школах. Поэтому многие университеты испытывают проблемы с набором на инженерные специальности и фундаментальную математику.
«Те, кто уходят в профессиональное образование, как правило, быстрее начинают работать, но не всегда. Для общей культуры современного человека очень важно закончить полноценную среднюю школу и получить основу не только профессиональных знаний, но и истории, географии своей страны. Поэтому более ранняя профессионализация очень часто покупается ценою более слабой культурной подготовки. Если бы это зависело от меня, я бы стремился вернуть ситуацию к тому распределению, какое было в советский период», — заключил Олег Смолин.
Ранее Город55 разбирался, как в стране хотят выбраться из демографической ямы. Напомним, что в последнее время россиянок призывают рожать минимум трех детей, а работодателей следить, чтобы в коллективе ежегодно рождался один ребенок. Своим мнением о таком методе решения проблемы поделились гинеколог, обычные омичи и Олег Смолин. Подробности — в материале Ольги Скворцовой.
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