Омичам рассказали, когда откроется резиденция сибирского Деда Мороза

Posted 3 октября, 07:41
Published 3 октября, 07:41
Modified 3 октября, 07:51
Updated 3 октября, 07:51
В омском Минкульте рассказали, когда ждать открытия резиденции сибирского дедушки Мороза, которая расположена в поселке Большеречье.
Для омичей приготовили настоящую волшебную сказку. В новогодней программе такие чудеса, как встреча с героями сказок, приключение и душевные беседы с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой.
Программа выглядит так:
Перекусить можно будет в кафе «У сотника». Перед поездкой обязательно необходимо записаться по телефонам: 8 (902) 674-707, 8 (3816) 92-14-53.
Ранее Город55 писал, когда в Омске ожидается первый снег.
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