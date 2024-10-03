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Posted 3 октября, 07:41

Published 3 октября, 07:41

Modified 3 октября, 07:51

Updated 3 октября, 07:51

Иллюстрация

Омичам рассказали, когда откроется резиденция сибирского Деда Мороза

3 октября 2024, 07:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, когда в Омской области откроется резиденция дедушки Мороза

Уже известны цены на билеты и примерная программа мероприятий.

В омском Минкульте рассказали, когда ждать открытия резиденции сибирского дедушки Мороза, которая расположена в поселке Большеречье.

Для омичей приготовили настоящую волшебную сказку. В новогодней программе такие чудеса, как встреча с героями сказок, приключение и душевные беседы с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой.

Программа выглядит так:

  • Театральное представление (800 рублей для взрослых/700 для детей)
  • Новогодний спектакль в картинной галерее (100 рублей)
  • Катание на санях дедушки (200 рублей)
  • Катания на Горке-Егорке (30 минут за 50 рублей)
Фото: Минкульт Омской области

Перекусить можно будет в кафе «У сотника». Перед поездкой обязательно необходимо записаться по телефонам: 8 (902) 674-707, 8 (3816) 92-14-53.

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#Кристина Антоносян#Снег#Омск#Омская область#Новый год#Большеречье#Кафе#Минкульт#Запись#Галерея#Встреча
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