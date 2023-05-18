Гуринов-младший основал еще одну строительную фирму

Гуринов владеет также 8% УК отцовской компании «Домстрой-97» и долями в ряде других бизнес-активов, в числе которых, например, ООО «Махаон», управляющее парикмахерскими и салонами красоты. Еще он занимает пост в новосибирской «дочке» ЗСЖБ №6, у которой, правда, давно нет собственного капитала.