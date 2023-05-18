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Гуринов-младший основал еще одну строительную фирму

18 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
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Компаньоном Игоря Гуринова стал Максим Хазанов.

17 мая в Омске была учреждена очередная строительная компания — общество с ограниченной ответственностью «Академия ремонта» со специализацией «Строительство жилых и нежилых зданий». В ее уставном капитале 10 тысяч рублей, директором фирмы стал Максим Хазанов, которому принадлежат 49% УК.

Компаньоном Хазанова с 51% является Игорь Юрьевич Гуринов, сын известного омского строителя Юрия Самуиловича Гуринова (бенефициара ЗСЖБ №6). Стоит отметить, что Гуринов-младший и Хазанов в тех же пропорциях владеют ООО «Дон Бульон», прописанным в том же здании на 1-й Железнодорожной и специализирующимся на «деятельности столовых и буфетов».

Гуринов владеет также 8% УК отцовской компании «Домстрой-97» и долями в ряде других бизнес-активов, в числе которых, например, ООО «Махаон», управляющее парикмахерскими и салонами красоты. Еще он занимает пост в новосибирской «дочке» ЗСЖБ №6, у которой, правда, давно нет собственного капитала.

 

Омский строитель Юрий Гуринов отсудил у депимущества 10 миллионов рублей
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#Николай Эйхвальд#Строительство#Бизнес#Новости#Юрий Гуринов#Игорь Гуринов#Максим Хазанов
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