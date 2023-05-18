Гуринов-младший основал еще одну строительную фирму

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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17 мая в Омске была учреждена очередная строительная компания — общество с ограниченной ответственностью «Академия ремонта» со специализацией «Строительство жилых и нежилых зданий». В ее уставном капитале 10 тысяч рублей, директором фирмы стал Максим Хазанов, которому принадлежат 49% УК.
Компаньоном Хазанова с 51% является Игорь Юрьевич Гуринов, сын известного омского строителя Юрия Самуиловича Гуринова (бенефициара ЗСЖБ №6). Стоит отметить, что Гуринов-младший и Хазанов в тех же пропорциях владеют ООО «Дон Бульон», прописанным в том же здании на 1-й Железнодорожной и специализирующимся на «деятельности столовых и буфетов».
Гуринов владеет также 8% УК отцовской компании «Домстрой-97» и долями в ряде других бизнес-активов, в числе которых, например, ООО «Махаон», управляющее парикмахерскими и салонами красоты. Еще он занимает пост в новосибирской «дочке» ЗСЖБ №6, у которой, правда, давно нет собственного капитала.