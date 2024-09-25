Ущерб в 20 миллионов. В Омске начнут судить директора стройфирмы за мошенничество

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2022 года, не имея ни сотрудников, ни необходимого оборудования, директор ввел в заблуждение представителей строительной компании. Он заключил с ними договор субподряда на выполнение строительных работ и запросил аванс, обосновывая это трудностями с поиском и транспортировкой рабочих в зимний период.