Ущерб в 20 миллионов. В Омске начнут судить директора стройфирмы за мошенничество

Posted 25 сентября, 07:21
Published 25 сентября, 07:21
Modified 25 сентября, 07:30
Updated 25 сентября, 07:30
Как сообщили в прокуратуре, в суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего директора строительной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение основано на фактах хищения более 20 миллионов рублей у крупной строительной фирмы из Санкт-Петербурга.
По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2022 года, не имея ни сотрудников, ни необходимого оборудования, директор ввел в заблуждение представителей строительной компании. Он заключил с ними договор субподряда на выполнение строительных работ и запросил аванс, обосновывая это трудностями с поиском и транспортировкой рабочих в зимний период.
Как выяснилось, обвиняемый не планировал выполнять условия контракта и не располагал необходимыми ресурсами для осуществления работ. После получения более 20 миллионов рублей на счет своей фирмы, он не выполнил ни одной работы.
В целях сокрытия своего участия в преступлении, директор вышел из состава учредителей своей компании и назначил на должность номинального лица. Следствие, поддержанное прокуратурой, добилось наложения ареста на имущество обвиняемого — автомобиль и земельный участок общей стоимостью около 5 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
Ранее Город55 писал о другом случае крупного мошенничества. Как оказалось, бывший замминистра обороны, стал фигурантом уголовного дела из-за взятки за преференции при строительстве трех кадетских корпусов, что нанесло государству ущерб более 2,18 млрд рублей.