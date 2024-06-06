Разборки блогеров. Омский визажист через суд требует от блогера Лерчек миллион рублей

Согласно информации из картотеки суда, девушка требует от блогера более 1 миллиона рублей. Однако подробности претензий не разглашаются. Отметим, что ранее в своих социальных сетях Арина Чумак делилась опытом и рассказывала, что проходила обучение у блогерши Лерчек. На данный момент ни одна из девушек не комментировала эту ситуацию.