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Разборки блогеров. Омский визажист через суд требует от блогера Лерчек миллион рублей

6 июня 2024, 04:32
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Визажист из Омска через суд требует от известного блогера Лерчек миллион рублей

Визажист Арина Чумак из Омска подала в Арбитражный суд Москвы иск против популярной блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Омичка требует от блогера более 1 млн рублей, но подробности претензий не разглашаются. Ранее в соцсетях Арина Чумак рассказывала, что проходила обучение у этой блогерши.

Визажист и бьюти-блогер Арина Чумак из Омска обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против популярной блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Заявление было подано еще в понедельник, 3 июня.

Согласно информации из картотеки суда, девушка требует от блогера более 1 миллиона рублей. Однако подробности претензий не разглашаются. Отметим, что ранее в своих социальных сетях Арина Чумак делилась опытом и рассказывала, что проходила обучение у блогерши Лерчек. На данный момент ни одна из девушек не комментировала эту ситуацию.

Напомним, что недавно в отношении Чекалиной и ее супруга были возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов. При этом после выплаты 311 миллионов рублей дела были прекращены.

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