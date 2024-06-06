Разборки блогеров. Омский визажист через суд требует от блогера Лерчек миллион рублей

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:43
Визажист и бьюти-блогер Арина Чумак из Омска обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против популярной блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной). Заявление было подано еще в понедельник, 3 июня.
Согласно информации из картотеки суда, девушка требует от блогера более 1 миллиона рублей. Однако подробности претензий не разглашаются. Отметим, что ранее в своих социальных сетях Арина Чумак делилась опытом и рассказывала, что проходила обучение у блогерши Лерчек. На данный момент ни одна из девушек не комментировала эту ситуацию.
Напомним, что недавно в отношении Чекалиной и ее супруга были возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов. При этом после выплаты 311 миллионов рублей дела были прекращены.