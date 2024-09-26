В Омске после пожара к открытию готовится магазин спортивной атрибутики Forward

Еще в мае в омских Нефтяниках прямо напротив знаменитой беляшной произошел пожар в магазине спортивной атрибутики Forward на проспекте Мира, 34. Здесь можно было приобрести сувениры и аксессуары с символикой омского «Авангарда», а также другие спорттовары.