В Омске после пожара к открытию готовится магазин спортивной атрибутики Forward

Posted 26 сентября, 05:58
Published 26 сентября, 05:58
Modified 26 сентября, 06:06
Updated 26 сентября, 06:06
Еще в мае в омских Нефтяниках прямо напротив знаменитой беляшной произошел пожар в магазине спортивной атрибутики Forward на проспекте Мира, 34. Здесь можно было приобрести сувениры и аксессуары с символикой омского «Авангарда», а также другие спорттовары.
Тогда сотрудники магазина из всех сил старались спасти остатки товара. Кое-что удалось сохранить, выкатив тележки на улицу. До открытия магазина спортивных товаров здесь располагался магазин Kari, в нем тоже когда-то был пожар из-за неисправного банкомата поблизости.
Сегодня, 26 сентября, корреспондент Города55 заметил, что магазин готовится к скорому открытию. По всей видимости, в магазине провели ремонт и обновили помещение. За стеклом можно заметить запакованные коробки с новым товаром. В 2ГИС говорится, что филиал скоро откроется.
Ранее, напомним, Город55 писал, что скоро откроется обновленный «Летур» в центре города, где сейчас проводят ремонтные работы. Новый совладелец Илья Иванов рассказал, что комплекс хотят открыть к Новому году.