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Posted 26 сентября, 05:58

Published 26 сентября, 05:58

Modified 26 сентября, 06:06

Updated 26 сентября, 06:06

В Омске готовится к открытию сгоревший спортивный магазин в Нефтяниках

В Омске после пожара к открытию готовится магазин спортивной атрибутики Forward

26 сентября 2024, 05:58
Фото: gorod55.ru

В Омске готовится к открытию сгоревший спортивный магазин в Нефтяниках

В магазине провели ремонт, привезли новый товар и готовятся скоро распахнуть двери для посетителей.

Еще в мае в омских Нефтяниках прямо напротив знаменитой беляшной произошел пожар в магазине спортивной атрибутики Forward на проспекте Мира, 34. Здесь можно было приобрести сувениры и аксессуары с символикой омского «Авангарда», а также другие спорттовары.

Тогда сотрудники магазина из всех сил старались спасти остатки товара. Кое-что удалось сохранить, выкатив тележки на улицу. До открытия магазина спортивных товаров здесь располагался магазин Kari, в нем тоже когда-то был пожар из-за неисправного банкомата поблизости.

Обновленный магазин готовится к открытиюОбновленный магазин готовится к открытию
Обновленный магазин готовится к открытию

Сегодня, 26 сентября, корреспондент Города55 заметил, что магазин готовится к скорому открытию. По всей видимости, в магазине провели ремонт и обновили помещение. За стеклом можно заметить запакованные коробки с новым товаром. В 2ГИС говорится, что филиал скоро откроется.

Ранее, напомним, Город55 писал, что скоро откроется обновленный «Летур» в центре города, где сейчас проводят ремонтные работы. Новый совладелец Илья Иванов рассказал, что комплекс хотят открыть к Новому году.

Стало известно, когда в центре Омска откроется обновленный «Летур»
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#Кристина Антоносян#Авангард#Ремонт#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Открытие#Спортивная атрибутика
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