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Posted 25 сентября, 05:18

Published 25 сентября, 05:18

Modified 25 сентября, 05:25

Updated 25 сентября, 05:25

«Омскэнерго» запустит программу дуального обучения студентов профильных ССУЗов

«Омскэнерго» запустит программу дуального обучения студентов профильных ССУЗов

25 сентября 2024, 05:18
Фото: Пресс-служба АО «Омскэнерго»
Уже в ноябре студенты нескольких направлений смогут начать практическое занятия на предприятиях филиалов ПАО «Россети Сибирь» — в рамках программы дуального обучения, способной объединить фундаментальные теоретические знания с передовым опытом специалистов «Омскэнерго».

Стать участниками программы дуального обучения в регионах присутствия «Россетей» смогут студенты сразу нескольких специальностей: «Электрические станции, сети и системы», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств».

Построение новой системы практикоориентированного обучения студентов будет происходить в постоянном взаимодействии с образовательным учреждением: учебные планы и программы будут разрабатываться вместе с преподавателями ССУЗов, а на предприятии, после заключения специального договора, за каждым студентом будет закреплен наставник — из числа самых опытных специалистов.

В Омской области основной площадкой реализации новой учебной программы станет «Омский промышленно-экономический колледж»: дуальное обучение будет доступно студентам 4 курса специальности «Электрические станции, сети и системы».

«Для ребят это отличная возможность овладеть выбранной профессией на практике, еще будучи студентом показать себя, свои умения и даже получить первую заработную плату. Кадровый дефицит, который сложился в отрасли вдохновляет нас искать все новые и новые формы взаимодействия с образовательными учреждениями. Дуальное обучение — один из таких новых, интересных проектов», — отметил Заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь» Сергей Казак.

Участие в программе дуального обучения станет отличной возможностью для прохождения практики от учебного заведения и написания различных курсовых и выпускных работ на самые актуальные темы. Кроме того, студенты смогут участвовать в конкурсах научных работ, инженерных чемпионатах и образовательных форумах, проводимых компанией.

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#Илья Скобин#Образование#Новости#Россети Сибирь#Наставник#Практика#Техническое обслуживание#Монтаж#Омскэнерго
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