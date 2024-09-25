«Омскэнерго» запустит программу дуального обучения студентов профильных ССУЗов

Построение новой системы практикоориентированного обучения студентов будет происходить в постоянном взаимодействии с образовательным учреждением: учебные планы и программы будут разрабатываться вместе с преподавателями ССУЗов, а на предприятии, после заключения специального договора, за каждым студентом будет закреплен наставник — из числа самых опытных специалистов.