«Омскэнерго» запустит программу дуального обучения студентов профильных ССУЗов

Posted 25 сентября, 05:18
Published 25 сентября, 05:18
Modified 25 сентября, 05:25
Updated 25 сентября, 05:25
Стать участниками программы дуального обучения в регионах присутствия «Россетей» смогут студенты сразу нескольких специальностей: «Электрические станции, сети и системы», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств».
Построение новой системы практикоориентированного обучения студентов будет происходить в постоянном взаимодействии с образовательным учреждением: учебные планы и программы будут разрабатываться вместе с преподавателями ССУЗов, а на предприятии, после заключения специального договора, за каждым студентом будет закреплен наставник — из числа самых опытных специалистов.
В Омской области основной площадкой реализации новой учебной программы станет «Омский промышленно-экономический колледж»: дуальное обучение будет доступно студентам 4 курса специальности «Электрические станции, сети и системы».
«Для ребят это отличная возможность овладеть выбранной профессией на практике, еще будучи студентом показать себя, свои умения и даже получить первую заработную плату. Кадровый дефицит, который сложился в отрасли вдохновляет нас искать все новые и новые формы взаимодействия с образовательными учреждениями. Дуальное обучение — один из таких новых, интересных проектов», — отметил Заместитель генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь» Сергей Казак.
Участие в программе дуального обучения станет отличной возможностью для прохождения практики от учебного заведения и написания различных курсовых и выпускных работ на самые актуальные темы. Кроме того, студенты смогут участвовать в конкурсах научных работ, инженерных чемпионатах и образовательных форумах, проводимых компанией.