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Россети Сибирь

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2024
«Омскэнерго» запустит программу дуального обучения студентов профильных ССУЗов
25 сентября, 05:18
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
2 февраля, 10:41
2023
Стало известно, почему в Омской области отключили свет
12 июля 2023, 09:01
Омича, экс-гендиректора «Россети Сибирь», отправили в СИЗО Махачкалы
Виталия Иванова обвиняют в мошенничестве.
4 июня 2023, 13:47
С главы поселения под Омском взыскали деньги за работы по освещению в Кормиловке
Компания «Россети Сибирь» предоставила опоры для монтажа уличного освещения, но оплату вовремя не получила.
30 мая 2023, 06:26
Опять проиграли. «Россети» не смогли доказать, что омичи должны платить за их кабель
25 мая 2023, 05:23

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