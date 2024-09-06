«Омскэнерго» выявило больше 20 тысяч незаконно установленных интернет-кабелей на ЛЭП

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Как правило, большая часть подобных «сопутствующих» сетей — незаконна: интернет-провайдеры, как и операторы цифрового ТВ редко согласуют свои действия с профессионалами и собственниками электрических сетей. Причем у некоторых поставщиков услуг связи подобные нарушения исчисляются уже тысячами эпизодов — по количеству занятых опор.
Как рассказал Городу55 Олег Швецов, директор по информационным технологиям ПАО «Россети — Сибирь», чьей дочерней компанией является «Омскэнерго», причина подобных проблем кроется в незаинтересованности самих операторов связи в легализации размещения своих подвесных сетей — на надежность и стабильность электроснабжения им «все равно». Ситуацию усугубляет и разветвленная сеть подрядов и субподрядов, из-за которой установить собственника ВОЛСа (волоконно-оптической линии связи) становится еще сложнее.
«Им все равно на наши проблемы. Поэтому они нанимают, как правило, подрядные организации по строительству этих ВОЛСов. Те, в свою очередь, по регионам набирают субподрядчиков. И вот эта цепочка, она обширная, и есть подозрение, что сильно не контролируется „телекомами“. Соответственно, там, внизу, в полях на наших линиях начинают нелегально это все подвешивать в надежде, что „Ростелеком“ и все остальные потом это легализуют», — поделился негодованием Олег Швецов.
Вот только обещанной «легализации» не случается: в отрасли услуг связи время стоит денег. А штрафы за незаконные ВОЛСы не велики и зачастую, с избытком покрываются прибылью компаний. При этом, право на демонтаж незаконно установленных «подвесов», как их называют профессионалы, у «Россетей» отсутствует.
«Мы не имеем права их просто так взять и скинуть, отрезать этот кабель. Это будет называться вандализм. И законодательная база, которая сейчас действует, не позволяет нам сделать это просто так», — отмечает Олег Швецов.
Но даже в этом вопросе иногда возникают сложности: дело в том, что для выставления претензий за нарушенные правила размещения коммуникаций еще необходимо установить их владельца — с этим проблем не возникает, — а вот доказательство факта принадлежности сетей к конкретному оператору становится настоящим «квестом».
«Мы, естественно, оформляем акты бездоговорного подвеса, направляем крупным операторам свои претензии. Они часть признают, часть не признают. „Ростелеком“ страдает тем, что вообще не признает, с ним прям большая проблема: на официальный ответ у них регламентировано 30 дней, соответственно, дают ответ формальный: „Это сети не наши“. После этого мы начинаем с ними переговоры, выдаем доказательную базу более подробно, выезжаем на объекты совместно и постепенно доказываем», — рассказал директор по информационным технологиям ПАО «Россети — Сибирь».
Но, по словам Олега Швецова, это крайне не быстрый процесс: провайдеры всячески стараются «потянуть время» для сохранения работы своей сети. Иногда «противостояние» доходит и до контролирующих органов в виде прокуратуры и суда, но даже в этом случае шансов изменить ситуацию немного. Компании исправно платят штрафы и получают предписания, но ВОЛС так и продолжает «обременять» важные коммуникации.
А между тем, только в Омской области, масштаб проблемы достаточно серьезен: за период 2023–2024 года было выявлено без малого 19 тысяч опор, на которых провайдеры незаконно разместили свое оборудование. «Антилидером» по количеству размещенных «подвесов» стал «Ростелеком» — сотрудники «Омскэнерго» смогли установить принадлежность оборудования к компании в 5,8 тыс случаев. Вторую строчку подобного «рейтинга» занял «Дом.ру» — бездоговорное размещение оборудования было зафиксировано на 3,6 тыс опор линии электропередач. Тройку лидеров «закрыло» ООО «Витаком» — факт установки оборудования компанией без подписания необходимых бумаг был обнаружен на 1,2 тыс опор.
Других нарушений не меньше: всего в статистике «Россети — Сибирь» приводится 16 компаний, кроме вышеупомянутых — количество занятых ими объектов «Омскэнерго» варьируется от 46 до 1247. И, как отмечает Олег Швецов, каждый такой случай — риск потенциальной аварии.
«Зачастую кабель подвешивается накручиванием какой-то проволоки, которая при ветровой нагрузке в несколько этапов просто ломается (в отличие от заводского крепежа, который стандартизован, аттестован и надежен) — кабель начинает провисать. В итоге его рвет проходящий автотранспорт, либо оптоволоконный кабель сильно провисает. При порывах ветра происходит перехлест через провода электроснабжения, и как следствие, возникает авария на электросети. И, соответственно, прекращается электроснабжение поселков, объектов и так далее», — рассказал представитель «Россетей».
Кроме того, директор по по информационным технологиям «Россети — Сибирь» особенно подчеркнул, что такие ситуации создают прямой риск не только для потребителей, но и для персонала компании, которому и приходится устранять все проблемы — ремонт и периодическое обслуживание сетей может стоить здоровья, а то и жизни сотрудникам «Россетей».
Тем не менее, представители «Омскэнерго» продолжают настаивать на обязательной легализации каждого провода — как рассказали Городу55 в компании, во-первых, цена за аренду опоры ЛЭП не является «заоблачной»: расценки на подключение к распределительным сетям составляют порядка 80 рублей за одну опору в месяц. Во-вторых, взаимные договоренности между провайдерами и эксплуатантом электросети позволяют избежать различных «недоразумений»: при наличии договора, «Россети» уведомят оператора связи о проводимых работах или периодическом ремонте, что позволяет подготовиться и сохранить стабильность интернета у потребителя, или даже сохранить все необходимое оборудование — «Россети — Сибирь» также поддерживают и техническое состояние опор.
Кроме того, для провайдеров интернет-соединений регулярно объявляются и различные акции, в рамках которых можно заявить о нелегально установленном оборудовании и избежать штрафных санкций, долгих разбирательств и демонтажа уже проложенных ВОЛСов — последний раз такую возможность для провайдеров «Омскэнерго» предоставляло в 2023 году.