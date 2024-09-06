«Омскэнерго» выявило больше 20 тысяч незаконно установленных интернет-кабелей на ЛЭП

Тем не менее, представители «Омскэнерго» продолжают настаивать на обязательной легализации каждого провода — как рассказали Городу55 в компании, во-первых, цена за аренду опоры ЛЭП не является «заоблачной»: расценки на подключение к распределительным сетям составляют порядка 80 рублей за одну опору в месяц. Во-вторых, взаимные договоренности между провайдерами и эксплуатантом электросети позволяют избежать различных «недоразумений»: при наличии договора, «Россети» уведомят оператора связи о проводимых работах или периодическом ремонте, что позволяет подготовиться и сохранить стабильность интернета у потребителя, или даже сохранить все необходимое оборудование — «Россети — Сибирь» также поддерживают и техническое состояние опор.