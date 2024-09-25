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Posted 25 сентября, 06:57

Published 25 сентября, 06:57

Modified 25 сентября, 07:04

Updated 25 сентября, 07:04

Иллюстрация

Каждый второй омич считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад

25 сентября 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичи считают, что сейчас в школах стали учить хуже, чем 10 лет назад

Среди предложений по улучшению образования омичи выделяют необходимость вернуть уроки труда и домоводства (26%), а также обучение финансовой грамотности (15%) и логике (12%).

Портал Superjob поделился данными исследования, которое показало, что каждый второй омич (52% из числа опрошенных) считает, что современная система образования уступает той, что была десять лет назад. Особенно критично к изменениям относятся люди в возрасте от 35 до 44 лет — среди них 59% разделяют мнение о снижении качества обучения.

В то же время 10% опрошенных считают, что уровень образования остался на прежнем уровне, а 13% уверены, что он стал лучше.

Среди предложений по улучшению образования омичи выделяют необходимость вернуть уроки труда и домоводства (26%), а также обучение финансовой грамотности (15%) и логике (12%).

Современным молодым людям также важна компьютерная грамотность (8%), а 7% опрошенных выступают за увеличение часов основных предметов, таких как история, а также за развитие коммуникативных навыков и общей самостоятельности.

Ранее Город55 писал о противоположных мнениях помощника президента Владимира Мединского и депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина. Если Мединский считает, что процесс обучения в школах и университетах можно сократить, то Смолин — наоборот, подчеркивает важность тщательного и полного образования. Депутат также считает, что необходимо работать над привлечением педагогов в омские школы. На сегодняшний день в городе не хватает около 450 специалистов.

Депутат Смолин ответил на идею Мединского сократить обучение в школах и вузах
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#Кристина Антоносян#Общество#Образование#Омск#Омская область#Россия#Финансовая грамотность#Новости#История#Педагоги#Исследование#Смолин#Компьютерная грамотность#Практические навыки#Внимание#Методики обучения
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