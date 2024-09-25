Каждый второй омич считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад

Портал Superjob поделился данными исследования, которое показало, что каждый второй омич (52% из числа опрошенных) считает, что современная система образования уступает той, что была десять лет назад. Особенно критично к изменениям относятся люди в возрасте от 35 до 44 лет — среди них 59% разделяют мнение о снижении качества обучения.