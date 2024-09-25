Каждый второй омич считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад

Posted 25 сентября, 06:57
Published 25 сентября, 06:57
Modified 25 сентября, 07:04
Updated 25 сентября, 07:04
Портал Superjob поделился данными исследования, которое показало, что каждый второй омич (52% из числа опрошенных) считает, что современная система образования уступает той, что была десять лет назад. Особенно критично к изменениям относятся люди в возрасте от 35 до 44 лет — среди них 59% разделяют мнение о снижении качества обучения.
В то же время 10% опрошенных считают, что уровень образования остался на прежнем уровне, а 13% уверены, что он стал лучше.
Среди предложений по улучшению образования омичи выделяют необходимость вернуть уроки труда и домоводства (26%), а также обучение финансовой грамотности (15%) и логике (12%).
Современным молодым людям также важна компьютерная грамотность (8%), а 7% опрошенных выступают за увеличение часов основных предметов, таких как история, а также за развитие коммуникативных навыков и общей самостоятельности.
Ранее Город55 писал о противоположных мнениях помощника президента Владимира Мединского и депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина. Если Мединский считает, что процесс обучения в школах и университетах можно сократить, то Смолин — наоборот, подчеркивает важность тщательного и полного образования. Депутат также считает, что необходимо работать над привлечением педагогов в омские школы. На сегодняшний день в городе не хватает около 450 специалистов.