Депутат Смолин ответил на идею Мединского сократить обучение в школах и вузах

Posted 25 сентября, 03:21
Published 25 сентября, 03:21
Modified 25 сентября, 04:28
Updated 25 сентября, 04:28
Помощник президента Владимир Мединский накануне сделал заявление с предложением сократить время обучения в школе и в вузе. Он считает, что «время диктует сокращение продолжительности среднего образования», подчеркивая, что 11 лет обучения — это «непозволительная роскошь» для современного общества.
Мединский отметил, что в ближайшие десять лет традиционное пяти-шестилетнее образование в высших учебных заведениях также может быть пересмотрено. Он акцентировал внимание на том, что в условиях стремительных изменений на рынке труда, специалисты должны быть готовы к постоянному обновлению своих знаний и навыков.
«Тот, кто не будет каждые десять лет осваивать новую профессию или специализацию, в итоге окажется неконкурентоспособным», — добавил он.
Депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин высказался о предложении Мединского. Он заявил, что не поддерживает громкую инициативу чиновника.
«В стране действительно острый кадровый дефицит. По данным правительства, около 2,5 млн рабочих рук будет не хватать до 30 года, по экспертным — до 4 млн. Поэтому, с одной стороны, повышали пенсионный возраст. С другой стороны, теперь предлагают сократить время на образование. Но это предложение противоречит общемировой тенденции», — рассказал он в своем телеграм-канале.
Омский депутат считает, что сокращение продолжительности обучения в школе может привести к снижению качества образования, а это негативно скажется на подготовке специалистов для высокотехнологичной экономики. Вместо этого кадровый кризис в России следует решать через внедрение технологий и роботизацию, а не уменьшение образовательных сроков.
Ранее Город55 писал о том, что Олег Смолин думает о нехватке учителей в регионах страны и какие он видит решения этой проблемы. На сегодняшний день в Омске не хватает около 450 учителей. Больше всего дефицит учителей математики, русского языка и английского.