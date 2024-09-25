Депутат Смолин ответил на идею Мединского сократить обучение в школах и вузах

Мединский отметил, что в ближайшие десять лет традиционное пяти-шестилетнее образование в высших учебных заведениях также может быть пересмотрено. Он акцентировал внимание на том, что в условиях стремительных изменений на рынке труда, специалисты должны быть готовы к постоянному обновлению своих знаний и навыков.