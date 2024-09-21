gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября, 04:00

Published 21 сентября, 04:00

Modified 21 сентября, 04:00

Updated 21 сентября, 04:00

Иллюстрация

В Омске произошла рокировка главных окружных архитекторов

21 сентября 2024, 04:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
Смена окружных архитекторов произошла после назначения нового директора департамента архитектуры.

Главным архитектором Кировского округа Омска стала Татьяна Чижик. Об этом Городу55 сообщили в окружной администрации. Ранее эту должность в КАО занимал Денис Чаплинский. Теперь он является главным архитектором Октябрьского округа.

Татьяна Чижик пришла в Кировский округ из Советского, а в последнем в свою очередь должность главного по архитектуре теперь занимает Светлана Сафронова.

Отметим, что вчера, 20 сентября, на сайте государственной службы опубликовали вакансию для главного архитектора Кировского округа. В обязанности руководителя входят вопросы архитектуры, землепользования и арендных отношений. Получается, что вакансия уже закрыта.

Напомним, что на этой неделе мэр города Сергей Шелест представил нового директора департамента архитектуры, им стал главный архитектор Омска Роман Воробьев.

Ожидания подтвердились. Главой омского департамента архитектуры стал Роман Воробьев
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Благоустройство#Аренда#Архитектура#Вакансии#Местное самоуправление
Подпишитесь
Популярное