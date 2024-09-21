В Омске произошла рокировка главных окружных архитекторов

Posted 21 сентября, 04:00
Published 21 сентября, 04:00
Modified 21 сентября, 04:00
Updated 21 сентября, 04:00
Главным архитектором Кировского округа Омска стала Татьяна Чижик. Об этом Городу55 сообщили в окружной администрации. Ранее эту должность в КАО занимал Денис Чаплинский. Теперь он является главным архитектором Октябрьского округа.
Татьяна Чижик пришла в Кировский округ из Советского, а в последнем в свою очередь должность главного по архитектуре теперь занимает Светлана Сафронова.
Отметим, что вчера, 20 сентября, на сайте государственной службы опубликовали вакансию для главного архитектора Кировского округа. В обязанности руководителя входят вопросы архитектуры, землепользования и арендных отношений. Получается, что вакансия уже закрыта.
Напомним, что на этой неделе мэр города Сергей Шелест представил нового директора департамента архитектуры, им стал главный архитектор Омска Роман Воробьев.