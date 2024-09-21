Стали известны подробности жестокого убийства омички

Posted 21 сентября, 09:07
Published 21 сентября, 09:07
Modified 21 сентября, 09:10
Updated 21 сентября, 09:10
Вчера вечером около дома на улице Кирова обнаружили тело 26-летней омички. Позже выяснилось, что к смерти девушки причастен ее бывший муж. Он нанес ей удары ножом в грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте.
В региональном следственном комитете рассказали, что подозреваемый работал в силовых структурах, он ударил экс-супругу ножом более десяти раз. Также стало известно, что девушка работала в детском саду и после развода воспитывала двоих детей, сообщает NGS55.RU со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Город55 публиковал видео задержания мужчины.