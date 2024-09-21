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Posted 21 сентября, 09:07

Published 21 сентября, 09:07

Modified 21 сентября, 09:10

Updated 21 сентября, 09:10

Стали известны подробности жестокого убийства омички

Стали известны подробности жестокого убийства омички

21 сентября 2024, 09:07
Фото: СУ СКР по Омской области
В следственном комитете рассказали о деталях смертельного конфликта бывших супругов.

Вчера вечером около дома на улице Кирова обнаружили тело 26-летней омички. Позже выяснилось, что к смерти девушки причастен ее бывший муж. Он нанес ей удары ножом в грудь и живот, от которых потерпевшая скончалась на месте.

В региональном следственном комитете рассказали, что подозреваемый работал в силовых структурах, он ударил экс-супругу ножом более десяти раз. Также стало известно, что девушка работала в детском саду и после развода воспитывала двоих детей, сообщает NGS55.RU со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее Город55 публиковал видео задержания мужчины.

Появилось видео задержания омича, подозреваемого в убийстве бывшей жены
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