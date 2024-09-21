Омич стал победителем в шоу Гарика Мартиросяна и увез домой миллион рублей

Posted 21 сентября, 04:52
Published 21 сентября, 04:52
Modified 21 сентября, 05:02
Updated 21 сентября, 05:02
Вчера на телеканале ТНТ вышел новый выпуск шоу Гарика Мартиросяна «История на миллион», в нем принял участие омич Мадияр Сатвалдин. Приглашенным гостем стал журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
В Омске Мадияр Сатвалдин работал менеджером по продажам, но несколько лет назад переехал с женой в столицу и занялся любимым делом — стендап-комедией. В 2023 году он выиграл Stand Up фестиваль ТНТ, а сейчас является резидентом бара «Стендап Патрики». Забавная история из детства комика покорила зрительный зал.
«Мне тогда исполнилось 8 лет, это тот возраст, когда у ребенка появляется мысль — кем он хочет быть. Я хотел быть очень крутым!» — рассказал Мадияр.
На вопрос зачем ему нужен миллион, омич рассказал, что хочет построить спортивную школу для учебного заведения, где он учился, и купить туда спортивный инвентарь.
«Это очень здорово, лишний раз знать, что есть место, где ты можешь преподавать физическую культуру. Вообще супер! Я бываю в Омске часто!» — прокомментировал желание омича Дмитрий Губерниев.
За участника проголосовал 91% зрителей, это позволило ему выйти в финал, где Мадияр и Дмитрий Губерниев поменялись местами. Спортивный комментатор рассказал зрителям свою забавную историю из жизни, но она набрала лишь 84%, поэтому победителем и обладателем миллиона стал Мадияр Сатвалдин.