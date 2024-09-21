Омич стал победителем в шоу Гарика Мартиросяна и увез домой миллион рублей

В Омске Мадияр Сатвалдин работал менеджером по продажам, но несколько лет назад переехал с женой в столицу и занялся любимым делом — стендап-комедией. В 2023 году он выиграл Stand Up фестиваль ТНТ, а сейчас является резидентом бара «Стендап Патрики». Забавная история из детства комика покорила зрительный зал.