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Posted 20 сентября, 12:50

Published 20 сентября, 12:50

Modified 20 сентября, 13:18

Updated 20 сентября, 13:18

Омский суд наложил запрет на сделки с участком «Соснового бора» в Чернолучье

Омский суд наложил запрет на сделки с участком «Соснового бора» в Чернолучье

20 сентября 2024, 12:50
Фото: 1MI
Омский арбитражный суд запретил ООО «Сосновый бор» совершать сделки с участком земли в Чернолучье, такое решение было принято после иска прокуратуры.

После обращения региональной прокуратуры омский Арбитражный суд запретил ООО «Сосновый бор», который принадлежит депутату Заксобрания Дмитрию Павлову, совершать сделки с участком земли в Чернолучье, а Росреестру — регистрировать сделки в отношении этого участка.

Напомним, что в ходе проверки по делу прокуратура установила, что земли, на которых сейчас располагается база отдыха, отошли в «частные руки» незаконно и, более того, на момент передачи имели статус особо охраняемой природной территории. По этой причине правоохранители и потребовали направить дело в суд.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Суд#Судебное разбирательство#Новости#Сосновый бор
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