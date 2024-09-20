Омский суд наложил запрет на сделки с участком «Соснового бора» в Чернолучье

Напомним, что в ходе проверки по делу прокуратура установила, что земли, на которых сейчас располагается база отдыха, отошли в «частные руки» незаконно и, более того, на момент передачи имели статус особо охраняемой природной территории. По этой причине правоохранители и потребовали направить дело в суд.