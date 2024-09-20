Омский суд наложил запрет на сделки с участком «Соснового бора» в Чернолучье

Posted 20 сентября, 12:50
Published 20 сентября, 12:50
Modified 20 сентября, 13:18
Updated 20 сентября, 13:18
После обращения региональной прокуратуры омский Арбитражный суд запретил ООО «Сосновый бор», который принадлежит депутату Заксобрания Дмитрию Павлову, совершать сделки с участком земли в Чернолучье, а Росреестру — регистрировать сделки в отношении этого участка.
Напомним, что в ходе проверки по делу прокуратура установила, что земли, на которых сейчас располагается база отдыха, отошли в «частные руки» незаконно и, более того, на момент передачи имели статус особо охраняемой природной территории. По этой причине правоохранители и потребовали направить дело в суд.