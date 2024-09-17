«Сосновый бор» застрял в сети закона. Прокуратура требует возвращения курортной зоны

В результате проверки, проведенной прокуратурой, стало известно, что участок на момент передачи имел статус особо охраняемой природной территории и являлся курортной зоной. Согласно закону, такие участки предназначены для охраны и рекреации и не могут быть приватизированы. Несмотря на это, участок оказался в руках частного лица, что является прямым нарушением закона.