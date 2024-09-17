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Posted 17 сентября, 11:47

Published 17 сентября, 11:47

Modified 17 сентября, 11:49

Updated 17 сентября, 11:49

Прокуратура через суд требует вернуть участок в зоне отдыха под Омском

«Сосновый бор» застрял в сети закона. Прокуратура требует возвращения курортной зоны

17 сентября 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура через суд требует вернуть участок в зоне отдыха под Омском

Прокуратура Омской области требует вернуть государству земельный участок в Чернолучинской зоне отдыха. В частные руки земля перешла 17 лет назад.

Инициировано юридическое разбирательство с целью вернуть государству участок земли в Чернолучинском городском поселении, который был передан в частные руки без законной основы. Этот участок, площадью около 8 тысяч квадратных метров, расположен в пределах Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха и перешел в собственность компании «Сосновый бор» в 2007 году.

В результате проверки, проведенной прокуратурой, стало известно, что участок на момент передачи имел статус особо охраняемой природной территории и являлся курортной зоной. Согласно закону, такие участки предназначены для охраны и рекреации и не могут быть приватизированы. Несмотря на это, участок оказался в руках частного лица, что является прямым нарушением закона.

После передачи участка ООО «Сосновый бор» на его территории построены три гостевых дома, баня и несколько беседок, которые используются для коммерческой деятельности. Это противоречит первоначальному назначению земли и показывает нарушение закона, так как земля, предназначенная для охраны природы, используется для прибыли.

Прокуратура Омской области подала иск в Арбитражный суд Омской области с требованием вернуть участок в государственную собственность после выявления нарушений.

Ранее, напомним, суд обязал семью Оркишей вернуть пять участков, расположенных в районе Дендросада. Судебное разбирательство по других участкам, на которых расположены объекты бизнесмена, продолжается.

Битва за зеленую зону. Суд поддержал омскую прокуратуру в деле о земельных участках
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Прокуратура#Охрана природы#Законодательство#Новости#Приватизация#Нарушение закона
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