«Сосновый бор» застрял в сети закона. Прокуратура требует возвращения курортной зоны

Posted 17 сентября, 11:47
Published 17 сентября, 11:47
Modified 17 сентября, 11:49
Updated 17 сентября, 11:49
Инициировано юридическое разбирательство с целью вернуть государству участок земли в Чернолучинском городском поселении, который был передан в частные руки без законной основы. Этот участок, площадью около 8 тысяч квадратных метров, расположен в пределах Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха и перешел в собственность компании «Сосновый бор» в 2007 году.
В результате проверки, проведенной прокуратурой, стало известно, что участок на момент передачи имел статус особо охраняемой природной территории и являлся курортной зоной. Согласно закону, такие участки предназначены для охраны и рекреации и не могут быть приватизированы. Несмотря на это, участок оказался в руках частного лица, что является прямым нарушением закона.
После передачи участка ООО «Сосновый бор» на его территории построены три гостевых дома, баня и несколько беседок, которые используются для коммерческой деятельности. Это противоречит первоначальному назначению земли и показывает нарушение закона, так как земля, предназначенная для охраны природы, используется для прибыли.
Прокуратура Омской области подала иск в Арбитражный суд Омской области с требованием вернуть участок в государственную собственность после выявления нарушений.
Ранее, напомним, суд обязал семью Оркишей вернуть пять участков, расположенных в районе Дендросада. Судебное разбирательство по других участкам, на которых расположены объекты бизнесмена, продолжается.