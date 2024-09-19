Омская прокуратура направила в суд дело о земельных участках «Соснового бора»

Posted 19 сентября, 14:57
Published 19 сентября, 14:57
Modified 19 сентября, 15:00
Updated 19 сентября, 15:00
После проверки соблюдения земельного законодательства, прокуратура Омской области подала в суд иск по делу базы отдыха в Чернолучье. Выяснилось, что земли ООО «Сосновый бор» были переданы предпринимателю незаконно и, более того, на момент передачи имели статус особо охраняемой природной территории.
Напомним, что ранее региональная прокуратура направила в арбитражный суд иск по такому же нарушению, но в отношении парка-отеля «Мечта». Правоохранители потребовали вернуть земли в государственную собственность.