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Posted 19 сентября, 14:57

Published 19 сентября, 14:57

Modified 19 сентября, 15:00

Updated 19 сентября, 15:00

Омская прокуратура направила в суд дело о земельных участках «Соснового бора»

Омская прокуратура направила в суд дело о земельных участках «Соснового бора»

19 сентября 2024, 14:57
Фото: 1MI
Региональная прокуратура передала в суд дело о земельном участке в Чернолучье, который был передан «частнику» незаконно и имел статус особо охраняемой природной территории.

После проверки соблюдения земельного законодательства, прокуратура Омской области подала в суд иск по делу базы отдыха в Чернолучье. Выяснилось, что земли ООО «Сосновый бор» были переданы предпринимателю незаконно и, более того, на момент передачи имели статус особо охраняемой природной территории.

Напомним, что ранее региональная прокуратура направила в арбитражный суд иск по такому же нарушению, но в отношении парка-отеля «Мечта». Правоохранители потребовали вернуть земли в государственную собственность.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Земельный участок#Новости#Земельные участки#Проверка прокуратуры
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