Омская прокуратура направила в суд дело о земельных участках «Соснового бора»

После проверки соблюдения земельного законодательства, прокуратура Омской области подала в суд иск по делу базы отдыха в Чернолучье. Выяснилось, что земли ООО «Сосновый бор» были переданы предпринимателю незаконно и, более того, на момент передачи имели статус особо охраняемой природной территории.