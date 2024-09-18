Цифровая повестка: как изменится жизнь призывников в России

Игнорирование повестки теперь может повлечь за собой серьёзные последствия. В случае неявки призывника, ему грозит ряд ограничений, которые могут существенно осложнить повседневную жизнь. Среди них запрет на управление транспортными средствами, невозможность регистрации нового транспорта и недвижимости, а также запрет на получение кредитов и займов. Более того, призывник не сможет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, что может существенно повлиять на его профессиональную деятельность.