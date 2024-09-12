700 тысяч уведомлений о налогах будут ждать жителей Омска

Жители Омска и области получат информацию о необходимости уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. В некоторых уведомлениях будет также указана информация о налоге на доходы, которые не были удержаны налоговым агентом. Это может касаться доходов от азартных игр и процентов на крупные банковские вклады.