700 тысяч уведомлений о налогах будут ждать жителей Омска

Posted 12 сентября, 09:06
Published 12 сентября, 09:06
Modified 12 сентября, 09:08
Updated 12 сентября, 09:08
В Омской области стартовала крупномасштабная инициатива по информированию граждан о налоговых обязательствах за 2023 год. Региональное управление Федеральной налоговой службы сообщает о намерении разослать свыше 700 тысяч уведомлений, большая часть из них будет отправлена в электронном виде.
Жители Омска и области получат информацию о необходимости уплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. В некоторых уведомлениях будет также указана информация о налоге на доходы, которые не были удержаны налоговым агентом. Это может касаться доходов от азартных игр и процентов на крупные банковские вклады.
Согласно законодательству, уведомления не отправляют, если сумма налогов меньше 300 рублей, что помогает оптимизировать процесс и сосредоточиться на более крупных обязательствах.
Электронные уведомления можно будет найти в интернет-сервисах, таких как «Личный кабинет налогоплательщика» и портал госуслуг.
Омичи смогут оплачивать налоги через различные онлайн-сервисы, мобильные приложения, а также в банках и почтовых отделениях. Важно помнить, что крайний срок для уплаты имущественных налогов установлен на 2 декабря 2024 года.
Напомним, что губернатор Омской области освободил от уплаты налогов педагогов и студентов, которые получают премии за достижения в конкурсах и экзаменах.