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Posted 18 сентября, 04:38

Published 18 сентября, 04:38

Modified 18 сентября, 05:23

Updated 18 сентября, 05:23

Массовые задержки вновь наблюдаются в омском аэропорту

Снова задержки. Из омского аэропорта самолеты отправляются с опозданием

18 сентября 2024, 04:38
Фото: 1MI

Массовые задержки вновь наблюдаются в омском аэропорту

С задержками отправились самолеты на юга, а также в столицу.

В Омском аэропорту сегодня, 18 сентября, наблюдаются задержки рейсов по нескольким направлениям.

Пассажиры, летящие в Сочи, столкнулись с двумя задержками: первый рейс вылетел на час позже запланированного, а второй — на 35 минут.

Также с задержками отправляются рейсы в Москву. Один из них задержался на 40 минут, а второй — более чем на час.

Фото: Омский аэропорт

Наиболее серьезная задержка зафиксирована у рейса в Махачкалу: он должен был вылететь в 8:20, но, по предварительным данным, отправится только в 9:50, то есть на полтора часа позже.

Ранее Город55 писал о новом прямом рейсе из Омска в Минеральные воды. Рейс запустят в октябре, перевозки организует компания «Азимут».

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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Аэропорт#Новости#Рейсы#Задержки
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