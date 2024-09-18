Снова задержки. Из омского аэропорта самолеты отправляются с опозданием

Posted 18 сентября, 04:38
Published 18 сентября, 04:38
Modified 18 сентября, 05:23
Updated 18 сентября, 05:23
В Омском аэропорту сегодня, 18 сентября, наблюдаются задержки рейсов по нескольким направлениям.
Пассажиры, летящие в Сочи, столкнулись с двумя задержками: первый рейс вылетел на час позже запланированного, а второй — на 35 минут.
Также с задержками отправляются рейсы в Москву. Один из них задержался на 40 минут, а второй — более чем на час.
Наиболее серьезная задержка зафиксирована у рейса в Махачкалу: он должен был вылететь в 8:20, но, по предварительным данным, отправится только в 9:50, то есть на полтора часа позже.
Ранее Город55 писал о новом прямом рейсе из Омска в Минеральные воды. Рейс запустят в октябре, перевозки организует компания «Азимут».