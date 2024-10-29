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Задержки

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Октябрь
Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем
Самолеты обрабатывают специальными средствами, чтобы они могли безопасно лететь.
29 октября, 04:00
Туман и дожди. В омском аэропорту массово задерживаются и отменяются рейсы
28 октября, 06:24
Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями
15 октября, 03:19
Задержки до часа. Из омского аэропорта самолеты вылетают с опозданиями
Пассажирам пришлось провести некоторое время в ожидании.
14 октября, 03:20
Многочасовое ожидание. В омском аэропорту из-за снегопада массово задерживают рейсы
11 октября, 07:18
Омский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании, не задерживающие рейсы
Самыми ответственными компаниями объявили «Ираэро», «ЮВТаэро» и Qazaq Air. Их рейсы задерживаются реже остальных.
8 октября, 07:22
Сентябрь
Снова задержки. Из омского аэропорта самолеты отправляются с опозданием
С задержками отправились самолеты на юга, а также в столицу.
18 сентября, 04:38
Поездки за город опасны. Омские дороги окутал сильный туман
В Госавтоинспекции рассказали, что следом за осенью в наш регион пришли перепады температур и туман на загородних дорогах.
2 сентября, 05:48
В Омский аэропорт с опозданием прибудут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга
1 сентября, 12:52
Август
15 часов ожидания. Пассажирам сразу трех рейсов из Омска перенесли время вылета
30 августа, 09:02
Виноват туман. Омичи вновь столкнулись с массовой задержкой рейсов
29 августа, 04:16
Июль
Вновь опоздание. Воскресным утром в аэропорту Омска задержались сразу 5 рейсов
7 июля, 05:16
Июнь
Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
7 июня, 05:20

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