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Posted 16 сентября, 09:39

Published 16 сентября, 09:39

Modified 16 сентября, 09:41

Updated 16 сентября, 09:41

Из Омска в октябре запустят прямой рейс до Кавказских Минеральных Вод

Удобный способ добраться до Кавказа. Из Омска запускают новый рейс

16 сентября 2024, 09:39

Из Омска в октябре запустят прямой рейс до Кавказских Минеральных Вод

Жители Омской области смогут отправиться на Кавказские Минеральные Воды прямо из Омска. Рейс запускает авиакомпания «Азимут» в октябре.

Омская область получит прямое авиасообщение с Кавказскими Минеральными Водами. Авиакомпания «Азимут» запускает новый рейс, который соединит Омск, Уфу и Минеральные Воды. Это отличная возможность для жителей Омской области отдохнуть и оздоровиться перед наступлением зимы.

Рейсы будут выполняться в октябре, с вылетами по понедельникам и четвергам. Время отправления будет варьироваться в зависимости от дня недели. По понедельникам вылет в 11:10, по четвергам — в 10:40. Перелет осуществляется на современных самолетах SSJ 100, что обеспечивает комфорт и безопасность во время путешествия.

Помимо основного пункта назначения — Кавказских Минеральных Вод — рейс предоставляет возможность увидеть Уфу и познакомиться с ее атмосферой, хотя бы из окна аэропорта.

Кавказские Минеральные Воды известны своими лечебными источниками, которые особенно полезны в преддверии зимы. Это отличный способ укрепить здоровье и зарядиться энергией перед холодным сезоном. Новый рейс станет удобным и быстрым способом добраться до Кавказа.

Как ранее рассказывал Город55, 14 сентября в омском аэропорту задержали 7 рейсов. Причиной был туман, который накрыл регион.

В омском аэропорту утром задержали семь рейсов
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