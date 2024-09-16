Удобный способ добраться до Кавказа. Из Омска запускают новый рейс

Posted 16 сентября, 09:39
Published 16 сентября, 09:39
Modified 16 сентября, 09:41
Updated 16 сентября, 09:41
Омская область получит прямое авиасообщение с Кавказскими Минеральными Водами. Авиакомпания «Азимут» запускает новый рейс, который соединит Омск, Уфу и Минеральные Воды. Это отличная возможность для жителей Омской области отдохнуть и оздоровиться перед наступлением зимы.
Рейсы будут выполняться в октябре, с вылетами по понедельникам и четвергам. Время отправления будет варьироваться в зависимости от дня недели. По понедельникам вылет в 11:10, по четвергам — в 10:40. Перелет осуществляется на современных самолетах SSJ 100, что обеспечивает комфорт и безопасность во время путешествия.
Помимо основного пункта назначения — Кавказских Минеральных Вод — рейс предоставляет возможность увидеть Уфу и познакомиться с ее атмосферой, хотя бы из окна аэропорта.
Кавказские Минеральные Воды известны своими лечебными источниками, которые особенно полезны в преддверии зимы. Это отличный способ укрепить здоровье и зарядиться энергией перед холодным сезоном. Новый рейс станет удобным и быстрым способом добраться до Кавказа.
Как ранее рассказывал Город55, 14 сентября в омском аэропорту задержали 7 рейсов. Причиной был туман, который накрыл регион.