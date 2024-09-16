Удобный способ добраться до Кавказа. Из Омска запускают новый рейс

Рейсы будут выполняться в октябре, с вылетами по понедельникам и четвергам. Время отправления будет варьироваться в зависимости от дня недели. По понедельникам вылет в 11:10, по четвергам — в 10:40. Перелет осуществляется на современных самолетах SSJ 100, что обеспечивает комфорт и безопасность во время путешествия.