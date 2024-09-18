Кашель и боли в горле. Омичи задыхаются от химических запахов

Posted 18 сентября, 03:47
Published 18 сентября, 03:47
Modified 18 сентября, 03:47
Updated 18 сентября, 03:47
Вечером 17 и утром 18 сентября омичи жалуются на невыносимые запахи, из-за которых им тяжело спать и болит голова. Жалобы появились в паблике «Дыши! Омск». Вечером запах гари ощущался в Советском округе в районе ТЦ «Кристалл», на Магистральной, у ТЦ «Айсберг». В центре особенно ощущались запахи дыма и гари, пишут омичи.
«Учебная и Панфилова. Надеялась на туман, но, увы. Улицу окутал дым, запах гари невозможный. Першение в горле и кашель. В маске спать, что ли. То ли противогаз уже покупать», — говорится в жалобе.
На Левом берегу омичей раздражали запахи газа в районе Перелета и БСМП, «до тошноты», говорят сами омичи, а на Дианова сильные запахи канализации. В этот раз запахи газа почувствовали и на Серова в Ленинском округе.
При этом на сайте Обь-Иртышского УГМС нет информации о неблагоприятных условиях атмосферного воздуха. Некоторые превышения показателей химический веществ зафиксированы, но с 18 по 20 в городе ожидается пониженный уровень загрязнений.
Ранее Город55 писал, что омичи дышат такими вредными веществами, как этилбензол, сероводород и другие химические «ароматы».