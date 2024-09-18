Кашель и боли в горле. Омичи задыхаются от химических запахов

Вечером 17 и утром 18 сентября омичи жалуются на невыносимые запахи, из-за которых им тяжело спать и болит голова. Жалобы появились в паблике «Дыши! Омск». Вечером запах гари ощущался в Советском округе в районе ТЦ «Кристалл», на Магистральной, у ТЦ «Айсберг». В центре особенно ощущались запахи дыма и гари, пишут омичи.