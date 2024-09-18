«Давно такой травли не было». Омичей предупредили о режиме «черного неба»

Posted 18 сентября, 16:02
Published 18 сентября, 16:02
Modified 18 сентября, 16:04
Updated 18 сентября, 16:04
В Омской области с восьми часов вечера среды, 18 сентября, сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе. Жителей региона предупредили о введении режима «черного неба». По данным Обь-Иртышского УГМС, он будет действовать до 10 утра четверга, 19 сентября.
В паблике «Дыши! Омск» омичи продолжают писать комментарии по поводу запаха в городе.
«Не город, а газовая камера».
«Просто ад, давно такой травли не припомню прям».
«Воняет просто ужас. Газом или бензином. У меня даже глаза заболели и начался кашлять».
«На левом сегодня вся палитра вони. Сейчас старым добрым газом несет вперемешку с гарью, не продохнуть!».