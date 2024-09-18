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Posted 18 сентября, 16:02

Published 18 сентября, 16:02

Modified 18 сентября, 16:04

Updated 18 сентября, 16:04

В Омске снова объявили режим «черного неба»

«Давно такой травли не было». Омичей предупредили о режиме «черного неба»

18 сентября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney

В Омске снова объявили режим «черного неба»

НМУ первой степени опасности будет действовать до утра.

В Омской области с восьми часов вечера среды, 18 сентября, сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе. Жителей региона предупредили о введении режима «черного неба». По данным Обь-Иртышского УГМС, он будет действовать до 10 утра четверга, 19 сентября.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В паблике «Дыши! Омск» омичи продолжают писать комментарии по поводу запаха в городе.

«Не город, а газовая камера».
«Просто ад, давно такой травли не припомню прям».
«Воняет просто ужас. Газом или бензином. У меня даже глаза заболели и начался кашлять».
«На левом сегодня вся палитра вони. Сейчас старым добрым газом несет вперемешку с гарью, не продохнуть!».
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Запах#Вредные вещества#Аллергия
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