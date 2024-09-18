«Давно такой травли не было». Омичей предупредили о режиме «черного неба»

В Омской области с восьми часов вечера среды, 18 сентября, сложились неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных веществ в воздухе. Жителей региона предупредили о введении режима «черного неба». По данным Обь-Иртышского УГМС, он будет действовать до 10 утра четверга, 19 сентября.