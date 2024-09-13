Стало известно, какие работы нужно обязательно провести на дачном участке после дождя

Posted 13 сентября, 10:46
Published 13 сентября, 10:46
Modified 16 сентября, 03:48
Updated 16 сентября, 03:48
После обильных дождей почва требует особого ухода. Да, вода полезна для растений, но она необходима в определенных количествах, пишет Regions. Чтобы не навредить урожаю, после дождя нужно провести ряд работ.
Переувлажненный грунт после высыхания покрывается сверху плотной коркой, которая перестает пропускать достаточно кислорода к корням овощей и цветов. Чтобы этого избежать, нужно разрыхлить почву автоматическими инструментами или мотыгой. После этого корка, затвердевшая после осадков, будет дольше оставаться влажной и пропускать воздух.
Кроме того, после дождей стоит заняться уничтожением сорняков. Агроном-селекционер Светлана Михайлова рассказала, что из влажной почвы их проще удалять.
«Для таких назойливых растений, как одуванчики, лучше использовать специальный нож — их корни слишком глубоко уходят в землю. Еще минеральные удобрения лучше использовать как раз, когда почва влажная», — добавил эксперт.
При этом нужно учитывать дозировку и график применения удобрений для каждой отдельной культуры, тогда удастся сохранить качество почвы и получить желаемый урожай.