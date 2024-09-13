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Posted 13 сентября, 10:46

Published 13 сентября, 10:46

Modified 16 сентября, 03:48

Updated 16 сентября, 03:48

Стало известно, какие работы нужно обязательно провести на дачном участке после дождя

Стало известно, какие работы нужно обязательно провести на дачном участке после дождя

13 сентября 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
Эксперт рассказал, какие работы нужно провести на даче после обильных дождей, чтобы не по потерять урожай.

После обильных дождей почва требует особого ухода. Да, вода полезна для растений, но она необходима в определенных количествах, пишет Regions. Чтобы не навредить урожаю, после дождя нужно провести ряд работ.

Переувлажненный грунт после высыхания покрывается сверху плотной коркой, которая перестает пропускать достаточно кислорода к корням овощей и цветов. Чтобы этого избежать, нужно разрыхлить почву автоматическими инструментами или мотыгой. После этого корка, затвердевшая после осадков, будет дольше оставаться влажной и пропускать воздух.

Фото: 1MI.

Кроме того, после дождей стоит заняться уничтожением сорняков. Агроном-селекционер Светлана Михайлова рассказала, что из влажной почвы их проще удалять.

«Для таких назойливых растений, как одуванчики, лучше использовать специальный нож — их корни слишком глубоко уходят в землю. Еще минеральные удобрения лучше использовать как раз, когда почва влажная», — добавил эксперт.

При этом нужно учитывать дозировку и график применения удобрений для каждой отдельной культуры, тогда удастся сохранить качество почвы и получить желаемый урожай.

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#Анастасия Баянова#Новости#КЦ#Дом и сад
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