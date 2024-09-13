Стало известно, какие работы нужно обязательно провести на дачном участке после дождя

Переувлажненный грунт после высыхания покрывается сверху плотной коркой, которая перестает пропускать достаточно кислорода к корням овощей и цветов. Чтобы этого избежать, нужно разрыхлить почву автоматическими инструментами или мотыгой. После этого корка, затвердевшая после осадков, будет дольше оставаться влажной и пропускать воздух.