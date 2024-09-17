«Денег нет». Омский садик внезапно закрыли из-за опасности для детей

После собрания родительского комитета, омичка, которая обратилась в редакцию, добавила, что в учреждении будут ремонтировать четыре лестницы и ставить автоматические ворота. На это министерство образования выделит деньги. Однако, по ее словам, с родителей тоже собирают средства, например, на экспертизу.