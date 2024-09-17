«Денег нет». Омский садик внезапно закрыли из-за опасности для детей

Posted 17 сентября, 04:52
Published 17 сентября, 04:52
Modified 17 сентября, 06:39
Updated 17 сентября, 06:39
Городу55 стало известно, что детский сад №306, который находится в Чкаловском поселке, внезапно закрыли. В редакцию обратилась омичка, мама одного из воспитанников, и сообщила, что родителям сообщили новость вечером в пятницу, 13 сентября.
«В семь часов вечера нам написала воспитательница, что сад закрывается, нужно забрать вещи. Почему так произошло, никто не сообщил. Говорят, якобы это все на месяц. Вчера дети пошли уже в другие сады. С завтрашнего дня открываются все группы, кроме трех, где что-то не исправлено. На сайте судебных приставов мы нашли информацию, что 29 августа была проверка, но о каких-то замечаниях ничего не сказано. Вечером будет собрание родительского комитета, где, надеюсь, объяснят, в чем дело», — рассказала омичка.
В омской мэрии Городу55 подтвердили, что в детском саду №306 с 16 сентября закрыли три группы из-за нарушения пожарной безопасности. Детей распределили в другие группы сада.
«По словам воспитателей, заведующая не раз посылала запрос в департамент образования на финансирование для ремонта данных лестниц, но ответ был один: „денег нет“. На сегодняшний день разрешили открыть первый этаж, однако детей, группы которых находятся на втором этаже, пришлось распределять на первый этаж. При этом предложили внести „добровольное пожертвование“ на ремонт аварийных лестниц», — пожаловались другие родители.
В Федеральной службе судебных приставов по Омской области Городу55 рассказали, что после внеплановой проверки оказалось, что пожарные лестницы находятся в аварийном состоянии, кроме того, не работают ворота на подъезде к садику. Соответственно, в случае ЧП пожарные машины даже не смогут подъехать к учреждению.
Сотрудники ведомства опечатали учебные классы и группы. Однако, как сообщили в ФССП, в понедельник, 16 сентября, поступил судебный акт с новой информацией. В нем говорится, что закрыть нужно не все помещения сада.
«Приостановлению подлежит деятельность БДОУ г. Омска „Центр развития ребенка — детский сад №306“ в помещениях, расположенных на втором этаже здания, 2,7 групповых ячеек и кабинета заместителя заведующего, а также 7 и 8 групповых ячеек, кабинета ИЗО, спортивного зала, кабинетов инструктора физкультуры и логопеда, коридора, с правом осуществления ремонтных работ, необходимых для устранения нарушений требований пожарной безопасности, и работ, запланированных по графику текущего ремонта», — пояснили в ведомстве.
После собрания родительского комитета, омичка, которая обратилась в редакцию, добавила, что в учреждении будут ремонтировать четыре лестницы и ставить автоматические ворота. На это министерство образования выделит деньги. Однако, по ее словам, с родителей тоже собирают средства, например, на экспертизу.