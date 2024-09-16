«Мышиный бунт». Дома омичей на Левобережье атакуют грызуны

В подвале дома установлены ловушки с отравой, но они не справляются с задачей. Жилец утверждает, что обратился в управляющую компанию (ЖКХ), но получил лишь обещание «отравы в подвале», которая по факту, по его словам, не работает. При этом, как отмечается в посте, за обслуживание жилья он ежемесячно платит 5000 рублей.