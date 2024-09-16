«Мышиный бунт». Дома омичей на Левобережье атакуют грызуны

Posted 16 сентября, 05:50
Published 16 сентября, 05:50
Modified 16 сентября, 05:54
Updated 16 сентября, 05:54
15 сентября, в паблике «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилось тревожное сообщение от жильца одного из домов Кировского округа Омска. Автор поста жалуется на нашествие грызунов в своей квартире, расположенной в панельном доме по адресу улица 70 лет Октября, 14. По словам автора, грызуны свободно передвигаются по квартире, а попытки их уничтожения заканчиваются ничем.
«Мыши ходят по всей квартире», — пишет автор поста, добавляя, что травить их бесполезно: «одних травят, другие приходят».
В подвале дома установлены ловушки с отравой, но они не справляются с задачей. Жилец утверждает, что обратился в управляющую компанию (ЖКХ), но получил лишь обещание «отравы в подвале», которая по факту, по его словам, не работает. При этом, как отмечается в посте, за обслуживание жилья он ежемесячно платит 5000 рублей.
К публикации прикреплено фото, на котором запечатлена небольшая мышь, сидящая на тряпке на кухонной столешнице. Вопрос о том, как эффективно бороться с грызунами в домах, остается актуальным. В комментариях автору предлагают различные способы по борьбе с вредителями: от ультразвуковых отпугивателей до совета завести кошку, которая должна решить проблему.
Как ранее рассказывал Город55, в квартиру омички залетела летучая мышь. Незваная гостья не спешила уходить, поэтому девушке пришлось воспользоваться ультразвуком, чтобы «избавиться» от соседки.