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Грызуны

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2024
«Мышиный бунт». Дома омичей на Левобережье атакуют грызуны
Житель Омска в социальных сетях пожаловался на нашествие мышей в своей квартире и призвал управляющую компанию принять меры по борьбе с грызунами.
16 сентября, 05:50
2023
Кровососущие не пройдут. Омичам рассказали, когда и где начнется обработка от клещей
Подрядчика определят до 27 февраля.
15 февраля 2023, 09:18

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