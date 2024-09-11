В Омске летучая мышь решила переехать в квартиру омички

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
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Updated Сегодня, 02:49
В одном из городских сообществ омичи рассказали о необычном явлении. К жительнице улицы Красный путь вечером в гости пожаловала летучая мышь. Как рассказала девушка, несколько дней она ждала, что незваная гостья сама вылетит в окно, но этого не происходило и мышка словно оставалась с ней на зимовку.
Тогда ей пришлось прибегнуть к ультразвуку, который отпугивает таких животных, чтобы наконец-то отправить ее на улицу.
В комментариях омичи рассказали, что летучие мыши в квартире — очень нередкое явление в нашем городе. Обычно их пытаются поймать полотенцем и отправить на улицу.
Ранее Город55 писал, что делать, если в квартиру залетела летучая мышь.