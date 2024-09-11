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Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Иллюстрация

В Омске летучая мышь решила переехать в квартиру омички

11 сентября 2024, 02:36
Фото: 1MI
Иллюстрация

В квартиру омички залетела летучая мышь

Девушке пришлось прибегнуть к специальным устройствам, чтобы выдворить гостью на улицу.

В одном из городских сообществ омичи рассказали о необычном явлении. К жительнице улицы Красный путь вечером в гости пожаловала летучая мышь. Как рассказала девушка, несколько дней она ждала, что незваная гостья сама вылетит в окно, но этого не происходило и мышка словно оставалась с ней на зимовку.

Тогда ей пришлось прибегнуть к ультразвуку, который отпугивает таких животных, чтобы наконец-то отправить ее на улицу.

В комментариях омичи рассказали, что летучие мыши в квартире — очень нередкое явление в нашем городе. Обычно их пытаются поймать полотенцем и отправить на улицу.

«Не убивайте их»: квартиры омичей заполонили летучие мыши
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости#Летучие мыши
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