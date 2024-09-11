В Омске летучая мышь решила переехать в квартиру омички

В одном из городских сообществ омичи рассказали о необычном явлении. К жительнице улицы Красный путь вечером в гости пожаловала летучая мышь. Как рассказала девушка, несколько дней она ждала, что незваная гостья сама вылетит в окно, но этого не происходило и мышка словно оставалась с ней на зимовку.