Дом-интернат в Омской области обязали вернуть недавно купленный автомобиль

Как было установлено в ходе разбирательств, стоимость покупки превысила запланированный на приобретение автомобиля бюджет, и к тому же, особенной потребности в обновлении автопарка организации не было. Кроме того, в решении суда отмечается, что на рынке представлены и другие транспортные средства, идентичные по своим характеристикам и более дешевого ценового сегмента, а у дома-интерната уже имеется автомобиль (на ходу и пригодный к работе).