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Posted 15 сентября, 11:37

Published 15 сентября, 11:37

Modified 15 сентября, 11:39

Updated 15 сентября, 11:39

иллюстрация

Дом-интернат в Омской области обязали вернуть недавно купленный автомобиль

15 сентября 2024, 11:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Арбитражный суд обязал вернуть «Драгунский дом-интернат» недавно купленное авто

Арбитражный суд не «одобрил» недавнюю покупку Драгунского дома-интерната: HAVAL H9 теперь придется вернуть в салон, а потраченные на него 4,2 млн рублей — в бюджет учреждения.

Арбитражный суд Омской области завершил рассмотрение иска областной прокуратуры в отношении «Драгунского дома-интерната»: согласно данным сервиса Rusprofile, 13 сентября полный текст судебного решения был опубликован в картотеке суда.

Сделку между автодилером и домом-интернатом признали недействительной: первоначально Наблюдательный совет учреждения согласовывал для покупки совершенно другое транспортное средство — внедорожник TANK-300 (или аналогичное по характеристикам авто). На эти цели руководство дома-интерната было готово потратить 3,8 млн рублей, однако закупка не состоялась — никто из возможных продавцов не подал ни одной заявки и аукцион был свернут.

Вот только позже, в феврале этого года, Попечительский совет учреждения принял единогласное решение о приобретении другой машины — конкретной марки (HAVAL H9) и по более высокой цене — 4,19 млн рублей. 27 июля дом-интернат и автодилер уже подписали договор купли-продажи.

Как было установлено в ходе разбирательств, стоимость покупки превысила запланированный на приобретение автомобиля бюджет, и к тому же, особенной потребности в обновлении автопарка организации не было. Кроме того, в решении суда отмечается, что на рынке представлены и другие транспортные средства, идентичные по своим характеристикам и более дешевого ценового сегмента, а у дома-интерната уже имеется автомобиль (на ходу и пригодный к работе).

С учетом всех обстоятельств Арбитражный суд встал на сторону истца: автомобиль теперь придется вернуть дилеру, а деньги за него будут перечислены обратно на счет дома-интерната — за вычетом 3000 рублей государственных пошлин.

Напомним, ранее «Драгунский дом-интернат» уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: 9 сентября была задержана Ирина Горланова, занимающая пост директора учреждения социального обслуживания.

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#Илья Скобин#Общество#Омская область#Арбитражный суд#Прокуратура#Иск#Бюджет#Новости#Покупка#Правоохранительные органы#Автопарк#Дом-интернат#Транспортное средство#HAVAL H9
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