«Газпромнефть-СМ» создает среду для профессионального развития специалистов отрасли

К слову, подготовка и была залогом победы в соревновании: конкурсантам предстояло продемонстрировать свои умения в выполнении теоретических и практических заданий по своим рабочим специальностям, а также ответить на вопросы, касающиеся безопасности на производстве, норм охраны труда и базовых медицинских навыков.