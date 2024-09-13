«Газпромнефть-СМ» создает среду для профессионального развития специалистов отрасли

Posted 13 сентября, 06:58
Published 13 сентября, 06:58
Modified 13 сентября, 06:58
Updated 13 сентября, 06:58
Проект «Лучший по профессии», собравший больше 200 участников и экспертов по всей России, — очередной шаг компании в программе развития кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли и создания всех необходимых условий для профессионального роста специалистов смежных направлений.
Принять участие в конкурсе могли не только уже состоявшиеся профессионалы — специалисты производственных площадок предприятий и сотрудники научно-исследовательских лабораторий, но и те, кому только предстоит работа в этой сфере — студенты профильных направлений подготовки.
«Конкурс профессионального мастерства — ключевое событие для сотрудников нашей компании. Уже несколько лет мы успешно вовлекаем в него не только нефтепереработчиков, но и коллег из других промышленных предприятий. Нам важно, чтобы специалисты совершенствовали свои компетенции, делились передовыми практиками, продолжали расти и развиваться. В этом году конкурс впервые организован в формате профессионального кампуса, когда участники проходят испытания на специализированной территории, оснащенной всей необходимой инфраструктурой. Это позволяет создать единую профессиональную среду и сделать обмен опытом представителей различных отраслей более насыщенным и эффективным», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»
К слову, подготовка и была залогом победы в соревновании: конкурсантам предстояло продемонстрировать свои умения в выполнении теоретических и практических заданий по своим рабочим специальностям, а также ответить на вопросы, касающиеся безопасности на производстве, норм охраны труда и базовых медицинских навыков.
Всего экспертной комиссии проекта предстояло выбрать 9 победителей в разных номинациях, среди которых и достаточно узкоспециализированные направления производства: «Лучший оператор товарный», «Лучший машинист компрессорных установок», «Лучший инженер-исследователь», «Лучший водитель погрузчика».
«Технологическое лидерство на сегодняшний момент является одной из ключевых целей для нашего государства. Огромную роль в ее достижении играют предприятия промышленного сектора, в частности, нефтеперерабатывающие активы. Уровень сложности задач, стоящих перед специалистами этих предприятий, определяет высоту требований к их компетенциям. В этой связи конкурсы профмастерства, которые проводит „Газпромнефть-СМ“, становятся важным инструментом мониторинга кадрового потенциала всей отрасли, помогая определять новые точки ее развития в соответствии с общеэкономическими тенденциями», — отметил Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области.