В Омске на продажу выставили старый вертолет за 20 миллионов

В Омске на продажу выставили вертолет Ми-8Т, который сейчас находится на территории Омского завода гражданской авиации в Старом Кировске. Этот вертолет, собранный еще 4 октября 1983 года, стал частью истории авиации и, к сожалению, не обошелся без трагедий. О факте продажи сообщил «Суперомск».