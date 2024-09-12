В Омске на продажу выставили старый вертолет за 20 миллионов

Posted 12 сентября, 06:22
Published 12 сентября, 06:22
Modified 12 сентября, 06:34
Updated 12 сентября, 06:34
В Омске на продажу выставили вертолет Ми-8Т, который сейчас находится на территории Омского завода гражданской авиации в Старом Кировске. Этот вертолет, собранный еще 4 октября 1983 года, стал частью истории авиации и, к сожалению, не обошелся без трагедий. О факте продажи сообщил «Суперомск».
В 2004 году Ми-8Т оказался в центре авиапроисшествия в окрестностях Ханты-Мансийска, в результате которого погиб один из пассажиров. Примечательно, что он закреплен за банкротящимся ООО «Авиакомпания „Скол“.
Стартовая цена вертолета составляет 19,983 млн рублей, и желающие могут подавать заявки на его покупку до 11 октября. Возможно, предложение оценят коллекционеры или авиационные энтузиасты, которые любят подобные увлечения.
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