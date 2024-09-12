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Posted 12 сентября, 06:22

Published 12 сентября, 06:22

Modified 12 сентября, 06:34

Updated 12 сентября, 06:34

Иллюстрация

В Омске на продажу выставили старый вертолет за 20 миллионов

12 сентября 2024, 06:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске на продажу выставлен вертолет Ми-8Т за 20 миллионов

Он принадлежит банкротившемуся заводу, а собрали его в далеком 1983 году. На своем веку вертолет «повидал» немало плохого и хорошего.

В Омске на продажу выставили вертолет Ми-8Т, который сейчас находится на территории Омского завода гражданской авиации в Старом Кировске. Этот вертолет, собранный еще 4 октября 1983 года, стал частью истории авиации и, к сожалению, не обошелся без трагедий. О факте продажи сообщил «Суперомск».

В 2004 году Ми-8Т оказался в центре авиапроисшествия в окрестностях Ханты-Мансийска, в результате которого погиб один из пассажиров. Примечательно, что он закреплен за банкротящимся ООО «Авиакомпания „Скол“.

Стартовая цена вертолета составляет 19,983 млн рублей, и желающие могут подавать заявки на его покупку до 11 октября. Возможно, предложение оценят коллекционеры или авиационные энтузиасты, которые любят подобные увлечения.

Ранее Город55 рассказывал о другом не менее интересном аукционе. Мэрия готовится к поисках подрядчика, который займется строительством длинной велосипедной дорожки, которая пройдет через весь город и соединит Зеленый остров и район возле железнодорожного вокзала.

В Омске появится велодорожка от Зеленого острова до набережной
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Аукцион#Вертолет#Новости#Авиация
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