В Омске появится велодорожка от Зеленого острова до набережной

На портале Госзакупок разместили информацию о планируемом аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует дорожку «Зеленого острова» до улицы Рождественского. Стартовая цена аукциона составляет 7,5 миллионов рублей. Всего планируется построить 9,5 км дороги. Пока что он не опубликован, а только запланирован.