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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:49

В Омске отремонтируют велосипедную дорожку от Зеленого острова до вокзала

В Омске появится велодорожка от Зеленого острова до набережной

10 сентября 2024, 07:45
Фото: 1MI

В Омске отремонтируют велосипедную дорожку от Зеленого острова до вокзала

Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.

Омичам уже не один раз обещали построить самую длинную велосипедную дорожку, которая бы проходила через весь город. По всей видимости, у омичей наконец-то появится такая возможность.

На портале Госзакупок разместили информацию о планируемом аукционе по поиску подрядчика, который отремонтирует дорожку «Зеленого острова» до улицы Рождественского. Стартовая цена аукциона составляет 7,5 миллионов рублей. Всего планируется построить 9,5 км дороги. Пока что он не опубликован, а только запланирован.

По проекту не будет проводиться общественных суждений.

Ранее Город55 писал про благоустройство возле кинотеатра «Маяковский». Для этого пришлось вырубить несколько кленов. Рядом поставили несколько цветочных кашпо.

Кашпо вместо кленов. Омичам рассказали, что построят возле кинотеатра Маяковский
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
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