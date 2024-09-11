В преддверии зимы: в омском суде рассмотрят иск о восстановлении газоснабжения

Posted 11 сентября, 11:26
Published 11 сентября, 11:26
Modified 11 сентября, 11:30
Updated 11 сентября, 11:30
В Омске стартует судебное разбирательство по делу о восстановлении газоснабжения. Куйбышевский районный суд рассмотрит иск прокурора к ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности» (г. Москва) и АО «Омскгазстройэксплуатация», и АО «Омскгоргаз», которые отвечают за газоснабжение.
Авария, случившаяся 20 июля 2024 года, повредила газопровод, оставив без газа 1 250 объектов, включая дома и предприятия. На данный момент 152 дома все еще не подключены к газу, что создает серьезные проблемы для жителей. Прокурор утверждает, что ответственные организации не делают достаточных шагов для восстановления газа и не увеличивают мощность сети. Он требует, чтобы суд обязал компании немедленно восстановить подачу газа, особенно перед холодами.
Суд назначен на 18 сентября 2024 года. Это разбирательство важно для жителей, надеющихся на положительное решение, которое поможет вернуть газоснабжение в Центральном округе Омска.
Напомним, что в мэрии Омска сообщили о плане восстановления газоснабжения для жителей улицы 19-я Линия. Строительные материалы для поврежденного участка уже оплатили, они будут доставлены к 18 сентября.