В преддверии зимы: в омском суде рассмотрят иск о восстановлении газоснабжения

Авария, случившаяся 20 июля 2024 года, повредила газопровод, оставив без газа 1 250 объектов, включая дома и предприятия. На данный момент 152 дома все еще не подключены к газу, что создает серьезные проблемы для жителей. Прокурор утверждает, что ответственные организации не делают достаточных шагов для восстановления газа и не увеличивают мощность сети. Он требует, чтобы суд обязал компании немедленно восстановить подачу газа, особенно перед холодами.