Мэр Омска рассказал, когда отремонтируют газопровод на 19-й Линии

Posted 11 сентября, 08:03
Published 11 сентября, 08:03
Modified 11 сентября, 08:03
Updated 11 сентября, 08:03
Как рассказали в мэрии Омска, ситуация с восстановлением газоснабжения в районе улицы 19-я Линия находится под личным контролем главы Центрального округа Амангельды Мендубаева. По поручению губернатора Омской области там проводят все необходимые работы, чтобы вернуть жителям газ.
Так, вчера, 10 сентября, специалисты «Омскгоргаза» успешно завершили промывку поврежденного трубопровода, устранив накопившуюся грязь. Работы проводились на сложном участке в пойменной части Оми.
Сейчас выполняется опрессовка трубы второго участка, который проходит от места июльского инцидента до задвижки на склоне реки. Этот этап работ крайне важен для обеспечения надежности газоснабжения в будущем.
Параллельно с этим специалисты занимаются разработкой технических решений для восстановления поврежденного участка газопровода. Оплата всех необходимых материалов была произведена в конце прошлой недели, их поставка ожидается по плану — 18 сентября. После этого начнутся монтажные работы, что позволит завершить восстановление газоснабжения.