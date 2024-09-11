Мэр Омска рассказал, когда отремонтируют газопровод на 19-й Линии

Параллельно с этим специалисты занимаются разработкой технических решений для восстановления поврежденного участка газопровода. Оплата всех необходимых материалов была произведена в конце прошлой недели, их поставка ожидается по плану — 18 сентября. После этого начнутся монтажные работы, что позволит завершить восстановление газоснабжения.